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Ястремская сыграет в основе одного из самых престижных турниров мира

25 мая 2023 20:11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ястремская сыграет в основе одного из самых престижных турниров мира
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Ролан Гаррос-2023. В финале квалификации украинская теннисистка в трех сетах справилась с бельгийкой Грет Миннен.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Непростой поединок с Миннен

Даяна Ястремская преодолела отбор Открытого чемпионата Франции и сыграет в основе турнира. В финале квалификации украинка в трех сетах обыграла бельгийскую теннисистку Грет Миннен.

Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: Instagram/dayana_yastremskay

Поединок длился чуть больше двух часов.

Даяна забрала первый сет, но отдала вторую партию. В заключительном сете Ястремская проигрывала со счетом 0:3, но смогла переломить ход игры и одержать итоговую победу.

Стоит отметить, что Ястремская впервые участвовала в отборе Ролан Гаррос. Ранее она трижды проходила в основу благодаря рейтингу.

Ролан Гаррос. Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) — Грет Миннен (Бельгия) — 6:2, 2:6, 6:4

Это была третья встреча теннисисток. На данный момент в активе украинки две победы.

В основной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют также Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Напомним, в миланском "Интере" разразился скандал в финале Кубка Италии. Джеко и Индзаги чуть не сражались во время игры.

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