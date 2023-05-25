Ястремская сыграет в основе одного из самых престижных турниров мира
Даяна Ястремская сыграет в основной сетке Ролан Гаррос-2023. В финале квалификации украинская теннисистка в трех сетах справилась с бельгийкой Грет Миннен.
Об этом сообщает Sport.ua.
Непростой поединок с Миннен
Даяна Ястремская преодолела отбор Открытого чемпионата Франции и сыграет в основе турнира. В финале квалификации украинка в трех сетах обыграла бельгийскую теннисистку Грет Миннен.
Поединок длился чуть больше двух часов.
Даяна забрала первый сет, но отдала вторую партию. В заключительном сете Ястремская проигрывала со счетом 0:3, но смогла переломить ход игры и одержать итоговую победу.
Стоит отметить, что Ястремская впервые участвовала в отборе Ролан Гаррос. Ранее она трижды проходила в основу благодаря рейтингу.
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) — Грет Миннен (Бельгия) — 6:2, 2:6, 6:4
Это была третья встреча теннисисток. На данный момент в активе украинки две победы.
В основной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют также Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.
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