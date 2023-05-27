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Світоліна розгромила росіянку і виграла турнір у Страсбурзі

27 травня 2023 18:47
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Світоліна розгромила росіянку і виграла турнір у Страсбурзі
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фінальному поєдинку змагання українка не залишила шансів представниці країни-агресора Анні Блінковій. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Впевнена перемога Світоліної 

Еліна Світоліна виграла свій перший трофей після повернення на корт (Спортсменка була у декреті. — Ред.). У фінальному матчі турніру WTA 250 у Страсбурзі українка розгромила Анну Блінкову з Росії. Для цього їй знадобилося два сети. 

Поєдинок тривав одну годину 30 хвилин.

Світоліна забрала першу партію з рахунком 6:2, а в другому сеті довела свою перевагу до логічного завершення. 

Загалом, Еліна взяла не лише майстерністю, але й хитрістю — вона читала більшість дій суперниці наперед. 

WTA 250 Страсбург. Грунт. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) — Анна Блінкова — 6:2, 6:3. 

Це був шостий фінал на грунтових турнірах для уродженки Одеси в кар'єрі. Вона виграла всі ці поєдинки. 

Варто зазначити, що перемога у Страсбурзі стала першим титулом для Еліни з серпня 2021 року. Тоді Світоліна підкорила вершину турніру у Чикаго. 

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