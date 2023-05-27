Світоліна розгромила росіянку і виграла турнір у Страсбурзі
Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фінальному поєдинку змагання українка не залишила шансів представниці країни-агресора Анні Блінковій.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Впевнена перемога Світоліної
Еліна Світоліна виграла свій перший трофей після повернення на корт (Спортсменка була у декреті. — Ред.). У фінальному матчі турніру WTA 250 у Страсбурзі українка розгромила Анну Блінкову з Росії. Для цього їй знадобилося два сети.
17th career title 🏆— wta (@WTA) May 27, 2023
First title as a mom 🤗@ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/iE6XRFtfNN
Поєдинок тривав одну годину 30 хвилин.
Світоліна забрала першу партію з рахунком 6:2, а в другому сеті довела свою перевагу до логічного завершення.
Загалом, Еліна взяла не лише майстерністю, але й хитрістю — вона читала більшість дій суперниці наперед.
WTA 250 Страсбург. Грунт. Фінал
Еліна Світоліна (Україна) — Анна Блінкова — 6:2, 6:3.
Це був шостий фінал на грунтових турнірах для уродженки Одеси в кар'єрі. Вона виграла всі ці поєдинки.
Варто зазначити, що перемога у Страсбурзі стала першим титулом для Еліни з серпня 2021 року. Тоді Світоліна підкорила вершину турніру у Чикаго.
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