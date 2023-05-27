Світоліна розгромила росіянку і виграла турнір у Страсбурзі

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina

Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фінальному поєдинку змагання українка не залишила шансів представниці країни-агресора Анні Блінковій.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Впевнена перемога Світоліної

Еліна Світоліна виграла свій перший трофей після повернення на корт (Спортсменка була у декреті. — Ред.). У фінальному матчі турніру WTA 250 у Страсбурзі українка розгромила Анну Блінкову з Росії. Для цього їй знадобилося два сети.

Поєдинок тривав одну годину 30 хвилин.

Світоліна забрала першу партію з рахунком 6:2, а в другому сеті довела свою перевагу до логічного завершення.

Загалом, Еліна взяла не лише майстерністю, але й хитрістю — вона читала більшість дій суперниці наперед.

WTA 250 Страсбург. Грунт. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) — Анна Блінкова — 6:2, 6:3.

Це був шостий фінал на грунтових турнірах для уродженки Одеси в кар'єрі. Вона виграла всі ці поєдинки.

Варто зазначити, що перемога у Страсбурзі стала першим титулом для Еліни з серпня 2021 року. Тоді Світоліна підкорила вершину турніру у Чикаго.

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