"Шахтар" проти "Дніпра-1": матч за 40 мільйонів доларів — ставки та прогноз

Команда Кучера святкує перемогу. Фото: офіційний сайт "Дніпра-1"

Центральним поєдинком 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) стане протистояння "Шахтаря" та "Дніпра-1". У цьому матчі може бути визначено чемпіона країни.

"Гірникам" достатньо завоювати лише одне очко для завоювання титулу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чинні чемпіони України за два тури до фінішу сезону опинилися за крок від захисту титулу. Завдяки осічці "Дніпра-1" у матчі минулого туру з "Ворсклою" (1:2) розрив між першою та другою командами УПЛ зріс до п'яти очок. "Гірники" гарантують собі чемпіонський титул у разі, якщо зіграють із "Дніпром" хоча б унічию.

Ставки та прогнози на матч "Шахтар" — "Дніпро-1"

Більшість експертів упевнені, що підопічні Ігора Йовичевича гарантують собі чемпіонство в поєдинку з головним переслідувачем. Навіть нічиєї та одного очка "Шахтарю" вистачить для комфортного завоювання титулу. Але головний тренер команди підтвердив, що "гірники" гратимуть на перемогу. Під питанням вихід на поле Коноплі та Шведа, Траоре точно не зіграє. Але навряд чи це зупинить "Шахтар".

Тренування "гірників". Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

"Дніпро-1" вже обігравав "гірників" цього сезону. Зустріч команди у першому колі завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Олександра Кучера. На гол Мудрика "Дніпро" відповів м'ячами Пихальонка та Довбика.

"Дніпрянам" доведеться сподіватися на своїх лідерів і у зустрічі у відповідь. Навесні команда дуже часто лишається. Замість комфортної переваги над "Шахтарем" вона закінчує сезон у ролі переслідувача із мінімальними шансами на титул.

Гравці перед матчем. Фото: офіційний сайт "Дніпра-1"

На кону стоїть не лише чемпіонство, а й місце у Лізі чемпіонів. Участь у турнірі дає змогу заробити десятки мільйонів доларів, що особливо зараз дуже важливо для українських клубів.

Букмекери теж вважають "гірників" безперечним фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" складає 2,0. Зробити ставку на "Дніпро-1" можна за 4,05. Нічия оцінюється коффом 3,88.

Коефіцієнт на гол Артема Довбика складає 1,89. Ставку на м'яч у виконанні Георгія Судакова оцінено коефіцієнтом 2,16. На вилучення у матчі "Шахтар" — "Дніпро-1" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,65.

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