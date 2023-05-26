"Шахтер" против "Днепра-1": матч за 40 миллионов долларов — ставки и прогноз

Команда Кучера празднует победу. Фото: официальный сайт "Днепра-1"

Центральным поединком 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) станет противостояние "Шахтера" и "Днепра-1". В этом матче может быть определен чемпион страны.

"Горнякам" достаточно завоевать всего одно очко для завоевания титула, сообщает портал Новини.LIVE.

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Действующие чемпионы Украины за два тура до финиша сезона оказались в шаге от защиты титула. Благодаря осечке "Днепра-1" в матче прошлого тура с "Ворсклой" (1:2) разрыв между первой и второй командами УПЛ вырос до пяти очков. "Горняки" гарантируют себе чемпионский титул в случае, если сыграют с "Днепром" хотя бы вничью.

Ставки и прогнозы на матч "Шахтер" — "Днепр-1"

Большинство экспертов уверены в том, что подопечные Игора Йовичевича гарантирует себе чемпионство в поединке с главным преследователем. Даже ничьей и одного очка "Шахтеру" хватит для комфортного завоевания титула. Но главный тренер команды подтвердил, что "горняки" будут играть на победу. Под вопросом выход на поле Конопли и Шведа, Траоре точно не сыграет. Но вряд ли это остановит "Шахтер".

Тренировка "горняков". Фото: официальный сайт "Шахтера"

"Днепр-1" уже обыгрывал "горняков" в этом сезоне. Встреча команды в первом круге завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Кучера. На гол Мудрика "Днепр" ответил мячами Пихаленка и Довбика.

"Днепрянам" придется надеяться на своих лидеров и в ответной встрече. Весной команда слишком часто оступается. Вместо комфортного преимущества над "Шахтером" она заканчивает сезон в роли преследователя с минимальными шансами на титул.

Игроки перед матчем. Фото: официальный сайт "Днепра-1"

На кону стоит не только чемпионство, но и место в Лиге чемпионов. Участие в турнире позволяет заработать десятки миллионов долларов, что особенно сейчас очень важно для украинских клубов.

Букмекеры тоже считают "горняков" бесспорным фаворитом матча. Коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2,0. Сделать ставку на "Днепр-1" можно за 4,05. Ничья оценивается коффом 3,88.

Коэффициент на гол Артема Довбика составляет 1,89. Ставка на мяч в исполнении Георгия Судакова оценена коэффициентом 2,16. На удаление в матче "Шахтер" — "Днепр-1" можно сделать ставку с коэффициентом 2,65.

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