Мудрик мало не врятував "Челсі" і отримав високу оцінку

Михайло Мудрик в атаці "Челсі". Фото: REUTERS/Molly Darlington

У поєдинку 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" розгромив "Челсі". Команда Френка Лемпарда пропустила чотири голи, але Михайло Мудрик відіграв непоганий поєдинок.

Український півзахисник став одним із найкращих гравців у складі "синіх", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на WhoScored.

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Весь план "Челсі" на гру з "Манчестер Юнайтед" було зруйновано після того, як Каземіро забив гол уже на шостій хвилині гри. Лондонці намагалися діяти на рівних із суперником, проте знову пропустили перед перервою. На кінець зустрічі гостям забракло сил, і "Юнайтед" довів справу до розгрому.

Гра Мудрика

Український півзахисник "Челсі" провів на полі 64 хвилини. Мудрик був активним і навіть втратив шанс забити гол. Під час однієї з атак лондонської команди він отримав передачу в центрі штрафного майданчика "МЮ" після передачі праворуч. Михайло невдало обробив м'яч і не зумів пробити із вигідної позиції.

Оцінки за матч "Манчестер Юнайтед" — "Челсі". Скріншот WhoScored

Цей епізод дещо зіпсував враження від гри українця. Однак Мудрика все одно було визнано одним із найкращих гравців "Челсі" у цьому матчі. Він отримав оцінку 7,0. Вище у складі "синіх" були оцінені лише Енцо Фернандес (7,1) та молодий Луїс Холл (7,4). Героєм поєдинку став Каземіро з "МЮ" — його оцінка 8,1.

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