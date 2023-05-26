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Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку

26 мая 2023 07:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку
Михаил Мудрик в атаке "Челси". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда пропустила четыре гола, но Михаил Мудрик отыграл неплохой поединок. 

Украинский полузащитник стал одним из лучших игроков в составе "синих", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на WhoScored. 

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Весь план "Челси" на игру с "Манчестер Юнайтед" был разрушен после того, как Каземиро забил гол уже на шестой минуте игры. Лондонцы старались действовать на равных с соперником, однако снова пропустили перед перерывом. На конец встречи гостям не хватило сил, и "Юнайтед" довел дело до разгрома. 

Игра Мудрика

Украинский полузащитник "Челси" провел на поле 64 минуты. Мудрик был активен и даже упустил шанс забить гол. В ходе одной из атак лондонской команды он получил передачу в центре штрафной "МЮ" после передачи справа. Михаил неудачно обработал мяч и не сумел пробить из выгодной позиции. 

Манчестер Юнайтед — Челси
Оценки за матч "Манчестер Юнайтед" — "Челси". Скриншот WhoScored

Этот эпизод немного испортил впечатление от игры украинца. Однако Мудрик все равно был признан одним из лучших игроков "Челси" в этом матче. Он получил оценку 7,0. Выше в составе "синих" были оценены только Энцо Фернандес (7,1) и молодой Луис Холл (7,4). Героем поединка стал Каземиро из "МЮ" — его оценка 8,1. 

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