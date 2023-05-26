"Манчестер Юнайтед" уничтожает "Челси" и выходит в Лигу Чемпионов

МЮ празднуют очередное взятие ворот "Челси". Фото: Reuters/Molly Darlington

Очередным издевательством над "пенсионерами" закончилась встреча МЮ и "Челси" — 4:1 и Лэмпард снова ничего не сумел придумать, а команда Тен Хага обеспечила место в Лиге Чемпионов. Мудрик вышел в стартовом составе, мог отдать голевую передачу, но ошибся при одном из пропущенных мячей.

Подробности матча АПЛ в материале Новини.LIVE.

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Один из самых плохих сезонов "Челси" в новейшей истории. Лондонцы продолжают огорчать болельщиков. Особенно досадно для любимцев "синих", что после смены тренера и возвращения Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик результаты стали еще хуже.

Frank Lampard's interim spell на Chelsea:



ONE win in TEN. 😲 pic.twitter.com/ff2uwW4Lv5 — Football Daily (@footballdaily) May 25, 2023

После 10 матчей у Фрэнка всего одна победа и 8 поражений.

Статистика матча

"Манчестер Юнайтед" — "Челси" — 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 - Фелиш, 89

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласия, 46), Каземиро, Эриксен (Фред, 70), Антони (Рашфорд, 28), Фернандеш (Мактоминей, 85), Санчо, Марсья Горначо, 70).

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Чалоба, В. Фофана, Голл, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Энцо, Галлагер (Зиеш, 81), Мадуэке (Д. Фофана, 82), Гаверц (Фелиш, 64), Мудрик (Пулишич, 64).

Предупреждение: Маласия

Мудрик один из лучших среди худших

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и сыграл 63 минуты. Он получил одну из лучших оценок в "Челси" от Whoscored – 7.0 и SofaScore – 7.0.

В конце первого тайма он мог отличиться ассистом, но партнер не реализовал отличный пас украинца, но игрок сборной Украины не спас во время передачи из глубины, когда Марсиаль забивал второй гол

Открыли счет хозяева достаточно быстро. Каземиро с паса Эриксена отличился уже на 6-й минуте. Во втором тайме манкунианцы добавили еще 2 гола уже после замены Мудрика. Бруно Фернандеш забил с пенальти, а через 5 минут совсем неприличным счет сделал Решфорд.

В "Челси" единственный гол отыграл Жоау Феликс с передачи Зиеша на 89-й минуте, но это совсем не улучшило настроение борющимся за двенадцатое место лондонцам в АПЛ. А вот МЮ обеспечили себе путевку в главный клубный турнир Старого света.

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