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"Манчестер Юнайтед" знищує "Челсі" та виходить в Лігу Чемпіонів

26 травня 2023 07:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Манчестер Юнайтед" знищує "Челсі" та виходить в Лігу Чемпіонів
МЮ святкують чергове взяття воріт "Челсі". Фото: Reuters/Molly Darlington
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Черговим знущанням з "пенсіонерів" закінчилась зустріч МЮ та "Челсі" — 4:1 та Лемпард знову нічого не зумів вигадати, а команда Тен Хага забезпечила місце в Лізі Чемпіонів. Мудрик вийшов в стартовому складі, міг віддати гольову передачу, але помилився при одному з пропущених м’ячів.

Подробиці матчу АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Один з найгірших сезонів "Челсі" в новітній історії. Лондонці продовжують засмучувати вболівальників. Особливо прикро для улюбленців "синіх", що після зміни тренера та повернення Френка Лемпарда на тренерській місток результати стали ще гірше.

Після 10 матчів у Френка лише одна перемога та 8 поразок.

Статистика матчу

"Манчестер Юнайтед" — "Челсі" — 4:1

Голи: Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 — Феліш, 89

"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу (Маласія, 46) — Каземіро, Еріксен (Фред, 70) — Антоні (Рашфорд, 28), Фернандеш (Мактоміней, 85), Санчо — Марсьяль (Гарначо, 70).

"Челсі": Кепа — Аспілікуета, Чалоба, В. Фофана, Голл — Чуквуемека (Лофтус-Чік, 82), Енцо, Галлагер (Зієш, 81) — Мадуеке (Д. Фофана, 82), Гаверц (Феліш, 64), Мудрик (Пулішич, 64).

Попередження: Маласія

Мудрик один з кращих у гірших

Михайло Мудрик вийшов в стартовому складі та зіграв 63 хвилини. Він отримав одну з найкращих оцінок в "Челсі" від Whoscored – 7.0 та від SofaScore – 7.0.

Наприкінці першого тайму він міг відзначитись асистом, але партнер не реалізував чудовий пас українця, але гравецб збірної України не врятував під час передачі з глибини, коли Марсіаль забивав другий гол 

Відкрили рахунок господарі доволі швидко. Каземіро з паса Еріксена відзначився вже на 6-й хвилині. У другому таймі манкуніанці додали ще 2 голи вже після заміни Мудрика. Бруно Фернандеш забив з пенальті, а через 5 хвилин зовсім непристойним рахунок зробив Решфорд. 

У "Челсі" єдиний гол відіграв Жоау Фелікс з передачі Зієша на 89-й хвилині, але це зовсім не покращило настрій лондонцям, які борються за дванадцяте місце в АПЛ. А от МЮ натомість забезпечили собі путівку у головний клубний турнір Старого світу.

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