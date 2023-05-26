"Манчестер Юнайтед" знищує "Челсі" та виходить в Лігу Чемпіонів

МЮ святкують чергове взяття воріт "Челсі". Фото: Reuters/Molly Darlington

Черговим знущанням з "пенсіонерів" закінчилась зустріч МЮ та "Челсі" — 4:1 та Лемпард знову нічого не зумів вигадати, а команда Тен Хага забезпечила місце в Лізі Чемпіонів. Мудрик вийшов в стартовому складі, міг віддати гольову передачу, але помилився при одному з пропущених м’ячів.

Подробиці матчу АПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Один з найгірших сезонів "Челсі" в новітній історії. Лондонці продовжують засмучувати вболівальників. Особливо прикро для улюбленців "синіх", що після зміни тренера та повернення Френка Лемпарда на тренерській місток результати стали ще гірше.

Frank Lampard’s interim spell at Chelsea:



ONE win in TEN. 😲 pic.twitter.com/ff2uwW4Lv5 — Football Daily (@footballdaily) May 25, 2023

Після 10 матчів у Френка лише одна перемога та 8 поразок.

Статистика матчу

"Манчестер Юнайтед" — "Челсі" — 4:1

Голи: Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 — Феліш, 89

"Манчестер Юнайтед": де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу (Маласія, 46) — Каземіро, Еріксен (Фред, 70) — Антоні (Рашфорд, 28), Фернандеш (Мактоміней, 85), Санчо — Марсьяль (Гарначо, 70).

"Челсі": Кепа — Аспілікуета, Чалоба, В. Фофана, Голл — Чуквуемека (Лофтус-Чік, 82), Енцо, Галлагер (Зієш, 81) — Мадуеке (Д. Фофана, 82), Гаверц (Феліш, 64), Мудрик (Пулішич, 64).

Попередження: Маласія

Мудрик один з кращих у гірших

Михайло Мудрик вийшов в стартовому складі та зіграв 63 хвилини. Він отримав одну з найкращих оцінок в "Челсі" від Whoscored – 7.0 та від SofaScore – 7.0.

Наприкінці першого тайму він міг відзначитись асистом, але партнер не реалізував чудовий пас українця, але гравецб збірної України не врятував під час передачі з глибини, коли Марсіаль забивав другий гол

Відкрили рахунок господарі доволі швидко. Каземіро з паса Еріксена відзначився вже на 6-й хвилині. У другому таймі манкуніанці додали ще 2 голи вже після заміни Мудрика. Бруно Фернандеш забив з пенальті, а через 5 хвилин зовсім непристойним рахунок зробив Решфорд.

It's official ✅



Europe's top clubs will be visiting Old Trafford next season.#BBCFootball #MUNCHE pic.twitter.com/UoY6uFkKWm — BBC Sport (@BBCSport) May 25, 2023

У "Челсі" єдиний гол відіграв Жоау Фелікс з передачі Зієша на 89-й хвилині, але це зовсім не покращило настрій лондонцям, які борються за дванадцяте місце в АПЛ. А от МЮ натомість забезпечили собі путівку у головний клубний турнір Старого світу.

Нагадаємо, дівчина Владислава Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку та показала струнке тіло.

Хавбек "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко поділився думкою про кар'єру в ОАЕ.

Руслан Маліновський може залишити "Марсель".

Експерт пояснив, чому Віктор Циганков має залишитися у "Жироні".