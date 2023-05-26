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Рамос последовал примеру Месси и отказал "ПСЖ"

26 мая 2023 09:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рамос последовал примеру Месси и отказал "ПСЖ"
Серхио Рамос на поле. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос принял решение о своем будущем. Опытный защитник может уйти из французского "ПСЖ"

Рамос остался недоволен условиями клуба по продлению контракта, сообщает Le Parisien

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Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос может покинуть клуб в конце сезона 2022/2023. В июне у футболиста заканчивается срок действия соглашения с парижанами. 

Переговоры о продлении контракта

В нынешнем сезоне 37-летний Рамос сыграл в составе "ПСЖ" 31 поединок, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Клуб не против оставить игрока в Париже еще на сезон. Испанцу предложили продлить контракт. Однако согласно условиям нового соглашения зарплата ветерана сократится в два раза. 

Серхио Рамос
Килиан Мбаппе и Серхио Рамос. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Серхио Рамос отклонил предложение "ПСЖ" о продлении контракта. Он ждет новый оффер с другими условиями. В случае, если французский клуб не пожелает пойти на условия игрока, он уйдет из "ПСЖ" на правах свободного агента. В услугах Рамоса заинтересован "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, в котором играет его бывший партнер по "Реалу" Криштиану Роналду. 

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