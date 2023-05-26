Рамос наслідував приклад Мессі і відмовив "ПСЖ"

Серхіо Рамос на полі. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Колишній капітан збірної Іспанії та мадридського "Реала" Серхіо Рамос ухвалив рішення про своє майбутнє. Досвідчений захисник може піти з французького "ПСЖ".

Рамос залишився незадоволеним умовами клубу щодо продовження контракту, повідомляє Le Parisien.

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Захисник "ПСЖ" Серхіо Рамос може залишити клуб наприкінці сезону 2022/2023. У червні у футболіста закінчується термін дії угоди із парижанами.

Переговори щодо продовження контракту

Цього сезону 37-річний Рамос зіграв у складі "ПСЖ" 31 поєдинок, у яких забив один гол і зробив одну результативну передачу. Клуб не проти залишити гравця у Парижі ще на сезон. Іспанцю запропонували продовжити контракт. Однак згідно з умовами нової угоди зарплата ветерана скоротиться вдвічі.

Кіліан Мбаппе та Серхіо Рамос. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Серхіо Рамос відхилив пропозицію "ПСЖ" щодо продовження контракту. Він чекає на новий оффер з іншими умовами. Якщо французький клуб не забажає піти на умови гравця, він піде з "ПСЖ" на правах вільного агента. У послугах Рамоса зацікавлений "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, в якому грає його колишній партнер по "Реалу" Кріштіану Роналду.

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