Месси может остаться в "ПСЖ" после щедрого предложения клуба

Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Руководство французского "ПСЖ" надеется сохранить в составе Лионеля Месси. Аргентинскому футболисту предложили улучшенный контракт.

Месси может провести в Париже еще несколько лет, сообщил спортивный журналист Франсуа Гальярдо.

Читайте также:

"ПСЖ" не хочет отпускать Лионеля Месси и собирается сделать аргентинца одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. Ветеран отказался от предложения продлить контракт с клубом, но это не остановило руководство парижан.

Условия нового контракта

В "ПСЖ" поспешили воспользоваться тем, что Лео Месси еще не заключил соглашение с другим клубом. Аргентинец получил от французской команды улучшенную версию контракта. Если полузащитник примет условия клуба, он останется в команде еще на сезон с возможностью автоматического продления контракта на год. При этом зарплата Месси вырастет до 100 млн евро за сезон.

Лионель Месси увидел мяч. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Катарские владельцы "ПСЖ" не хотят отпускать аргентинского футболиста в Саудовскую Аравию. Согласно слухам, местный "Аль-Хиляль" тоже предложил Месси контракт на два года. На игрока претендует и "Барселона", но каталонцы не смогут платить Лионелю больше 25 млн евро в год.

Напомним, "Челси" проиграл "МЮ", а Михаил Мудрик мог спасти лондонцев, но не забил гол.

Стало известно, где и когда произойдет бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

Тренер Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Девушка Владислава Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело.