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Месси может остаться в "ПСЖ" после щедрого предложения клуба

26 мая 2023 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси может остаться в "ПСЖ" после щедрого предложения клуба
Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство французского "ПСЖ" надеется сохранить в составе Лионеля Месси. Аргентинскому футболисту предложили улучшенный контракт.

Месси может провести в Париже еще несколько лет, сообщил спортивный журналист Франсуа Гальярдо

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"ПСЖ" не хочет отпускать Лионеля Месси и собирается сделать аргентинца одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. Ветеран отказался от предложения продлить контракт с клубом, но это не остановило руководство парижан. 

Условия нового контракта 

В "ПСЖ" поспешили воспользоваться тем, что Лео Месси еще не заключил соглашение с другим клубом. Аргентинец получил от французской команды улучшенную версию контракта. Если полузащитник примет условия клуба, он останется в команде еще на сезон с возможностью автоматического продления контракта на год. При этом зарплата Месси вырастет до 100 млн евро за сезон. 

Лионель Месси
Лионель Месси увидел мяч. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Катарские владельцы "ПСЖ" не хотят отпускать аргентинского футболиста в Саудовскую Аравию. Согласно слухам, местный "Аль-Хиляль" тоже предложил Месси контракт на два года. На игрока претендует и "Барселона", но каталонцы не смогут платить Лионелю больше 25 млн евро в год. 

Напомним, "Челси" проиграл  "МЮ", а Михаил Мудрик мог спасти лондонцев, но не забил гол. 

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