Усик сразится с Дюбуа в августе: итоги промоутерских торгов

Александр Усик в спортзале. Скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик выйдет на ринг в 2023 году. Соперником украинца станет молодой британец Даниэль Дюбуа.

K2 Promotions выиграла промоутерские торги на этот бой, сообщает ESPN.

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Даниэль Дюбуа является первым из трех обязательных претендентов на бой с Александром Усиком. 25-летний британец проиграл лишь раз за 20 боев. В случае победы над украинцем Дюбуа может завоевать пояс по версии WBA.

Александр Усик готовится к бою. Скриншот YouTube

Когда состоится бой Усик — Дюбуа?

На организацию поединка украинца с британцем претендовали K2 Promotions Александра Красюка и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена. Победитель торгов предложил за это противостояние на два миллиона долларов больше.

Усик должен встретиться на ринге с Дюбуа 12 августа в польском городе Вроцлав. Украинский спортсмен получит 75% процентов от общего гонорара, который составляет восемь миллионов долларов.

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