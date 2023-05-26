Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик сразится с Дюбуа в августе: итоги промоутерских торгов arrow

Усик сразится с Дюбуа в августе: итоги промоутерских торгов

26 мая 2023 09:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик сразится с Дюбуа в августе: итоги промоутерских торгов
Александр Усик в спортзале. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик выйдет на ринг в 2023 году. Соперником украинца станет молодой британец Даниэль Дюбуа.

K2 Promotions выиграла промоутерские торги на этот бой, сообщает ESPN.  

Читайте также:

Даниэль Дюбуа является первым из трех обязательных претендентов на бой с Александром Усиком. 25-летний британец проиграл лишь раз за 20 боев. В случае победы над украинцем Дюбуа может завоевать пояс по версии WBA. 

Александр Усик
Александр Усик готовится к бою. Скриншот YouTube

Когда состоится бой Усик — Дюбуа? 

На организацию поединка украинца с британцем претендовали K2 Promotions Александра Красюка и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена. Победитель торгов предложил за это противостояние на два миллиона долларов больше. 

Усик должен встретиться на ринге с Дюбуа 12 августа в польском городе Вроцлав. Украинский спортсмен получит 75% процентов от общего гонорара, который составляет восемь миллионов долларов. 

Напомним, "Челси" проиграл "Манчестер Юнайтед". Михаил Мудрик мог спасти лондонцев, но не забил гол. Он стал одним из героев поединка. 

Защитник Серхио Рамос последовал примеру Лионеля Месси и отказал "ПСЖ". 

Тренер Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Девушка Владислава Супряги из "Динамо" расстегнула рубашку и показала стройное тело.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас