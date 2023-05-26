Усик битиметься з Дюбуа у серпні: підсумки промоутерських торгів

Олександр Усик у спортзалі. Скріншот YouTube

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик вийде на ринг у 2023 році. Суперником українця стане молодий британець Даніель Дюбуа.

K2 Promotions виграла промоутерські торги на цей бій, повідомляє ESPN.

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Даніель Дюбуа є першим із трьох обов'язкових претендентів на бій з Олександром Усиком. 25-річний британець програв лише раз за 20 боїв. У разі перемоги над українцем Дюбуа може здобути пояс за версією WBA.

Олександр Усик готується до бою. Скріншот YouTube

Коли відбудеться бій Усик — Дюбуа?

На організацію поєдинку українця з британцем претендували K2 Promotions Олександра Красюка та Queensberry Promotions Френка Уоррена. Переможець торгів запропонував за це протистояння на два мільйони доларів більше.

Усик має зустрітися на рингу з Дюбуа 12 серпня у польському місті Вроцлав. Український спортсмен отримає 75% від загального гонорару, який становить вісім мільйонів доларів.

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