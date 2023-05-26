Мессі може залишитися в "ПСЖ" після щедрої пропозиції клубу
Керівництво французького "ПСЖ" сподівається зберегти у складі Ліонеля Мессі. Аргентинському футболістові запропонували покращений контракт.
Мессі може провести в Парижі ще кілька років, повідомив спортивний журналіст Франсуа Гальярдо.
"ПСЖ" не хоче відпускати Ліонеля Мессі та збирається зробити аргентинця одним із найоплачуваніших гравців світу. Ветеран відмовився від пропозиції продовжити контракт із клубом, але це не зупинило керівництво парижан.
Умови нового контракту
У "ПСЖ" поспішили скористатися тим, що Лео Мессі ще не уклав угоди з іншим клубом. Аргентинець отримав від французької команди покращену версію контракту. Якщо півзахисник прийме умови клубу, він залишиться у команді ще на сезон із можливістю автоматичного продовження контракту на рік. При цьому зарплата Мессі зросте до 100 млн євро за сезон.
Катарські власники "ПСЖ" не хочуть відпускати аргентинського футболіста до Саудівської Аравії. Згідно з чутками, місцевий "Аль-Хіляль" також запропонував Мессі контракт на два роки. На гравця претендує і "Барселона", але каталонці не зможуть платити Ліонелю понад 25 млн євро на рік.
Нагадаємо, "Челсі" програв "МЮ", а Михайло Мудрик міг урятувати лондонців, але не забив гол.
Стало відомо, де і коли відбудеться бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.
Тренер Андрій Шевченко назвав найкращого футболіста "Мілана".
Дівчина Владислава Супряги з "Динамо" розстебнула сорочку та показала струнке тіло.