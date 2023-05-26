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Мессі може залишитися в "ПСЖ" після щедрої пропозиції клубу

26 травня 2023 11:24
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Мессі може залишитися в "ПСЖ" після щедрої пропозиції клубу
Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво французького "ПСЖ" сподівається зберегти у складі Ліонеля Мессі. Аргентинському футболістові запропонували покращений контракт.

Мессі може провести в Парижі ще кілька років, повідомив спортивний журналіст Франсуа Гальярдо.

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"ПСЖ" не хоче відпускати Ліонеля Мессі та збирається зробити аргентинця одним із найоплачуваніших гравців світу. Ветеран відмовився від пропозиції продовжити контракт із клубом, але це не зупинило керівництво парижан.

Умови нового контракту

У "ПСЖ" поспішили скористатися тим, що Лео Мессі ще не уклав угоди з іншим клубом. Аргентинець отримав від французької команди покращену версію контракту. Якщо півзахисник прийме умови клубу, він залишиться у команді ще на сезон із можливістю автоматичного продовження контракту на рік. При цьому зарплата Мессі зросте до 100 млн євро за сезон.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі побачив м'яч. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Катарські власники "ПСЖ" не хочуть відпускати аргентинського футболіста до Саудівської Аравії. Згідно з чутками, місцевий "Аль-Хіляль" також запропонував Мессі контракт на два роки. На гравця претендує і "Барселона", але каталонці не зможуть платити Ліонелю понад 25 млн євро на рік.

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