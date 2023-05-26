Світоліна вперше за майже 3 роки у півфіналі турніру WTA: хто слідкує за донькою

Українка переграла росіянку у Страсбурзі. Фото: Reurets/GUGLIELMO MANGIAPANE

Світоліна вперше із серпня 2021 року вийшла до півфіналу на рівні WTA, коли вона стала чемпіонкою турніру в Чикаго (WTA 250). Українка в Страсбурзі здобула другу перемогу в матчах проти Грачової з країни-терористки 6:3, 6:4.

Про перемогу, свою форму та родину Еліна розповіла в інтерв’ю сайту BTU, передає портал Новини.LIVE

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Світоліна перервала серію поразок від суперниць із топ-50: востаннє вона вигравала в такому матчі в жовтні 2021 року, коли обіграла Сорану Кирстю в Індіан-Веллс. Тоді Еліна посідала сьоме місце в рейтингу.

"Чудовий матч. Я думаю, що ми обидві грали добре, добре подавали, тому я дуже щаслива, що зіграла стабільно протягом всього поєдинку. Я рада, що перемогла і пройшла далі, дуже дякую вам всім за підтримку, за гарну атмосферу. Я дуже задоволена своїм рівнем", — сказала після матчу тенісистка.

Спортсменка вважає, що це не пік її можливостей. Вона сподівається виграти ще пару матчів.

"Щоразу я намагаюсь показати все, на що здатна. Цього разу все склалось на мою користь, але я повинна очікувати, що якісь дні будуть важчими за інші. Я б нічого не змінила, бо я вважаю, що фізично я була готова, та й технічно теж.

The comeback continues 🙌@ElinaSvitolina storms into the Strasbourg semifinals in STYLE, defeating Gracheva 6-3, 6-4!#IS23 pic.twitter.com/Slz8f1cXdx — wta (@WTA) May 25, 2023

У більшості матчів, які я програла, мені не вистачало матчевої практики. У мене було багато хороших матчів, які я програла, але в якихось моментах грала добре, ще два матчі я програла з матчболів. Були, звичайно, і такі поєдинки, де я не впоралася психологічно. Тому мені більше не вистачало саме матчевої зіграності, а її можна набути лише граючи, стикаючись із такими ситуаціями й долаючи їх", — каже Світоліна.

Скай у хороших руках

Також Еліна повідомила, що для неї та для її чоловіка Момфіса на першому місці родина та здоров’я та стан доньки Скай. Тому для догляду за нею обрали спеціальну команду.

"Насправді, коли ти зайнятий, то абстрагуватися досить легко. Завжди, коли потрібно, я на зв'язку з нянею, з мамою Гаеля, з моєю мамою, залежно від того, чия зараз черга. І я також спокійно до цього ставлюся, тому що знаю, що вдома все добре, я довіряю всім, хто перебуває поруч зі Скай, її команді, яку ми зібрали разом із Гаелем. І для мене, і для Гаеля дуже важливо, що ми можемо спокійно виїхати на турнір і не хвилюватися за її здоров'я, її стан, і знати, що вона в хороших руках. Це було для нас у пріоритеті.

Буквально з третього місяця вагітності я шукала няню, людину, якій ми будемо довіряти, яка зможе з нами їздити. Думаю, що багато мам мене зрозуміють, що довіритися людині, яка стежитиме за твоєю дитиною, - це дуже непросто. І, звісно, велика підтримка, що допомагають мама Гаеля і моя мама, бо няня теж не може бути постійно. Іноді наші мами повністю перебувають зі Скай, іноді няня разом з однією з мам. Для нас це дуже важливо, що вона в хороших руках", — повідомила молода мати.

Тренер теж мав досвід паузи без тенісу

Співпрацю з тренером Раймоном Слейтером Світоліна оцінює добре. Він корегує та дає волю грати так, як вона хоче.

"Наразі ми працюємо над усім, щоб я почувалася комфортно. Зараз я намагаюся просто розслабитися і грати в матчах, як на тренуваннях. Рада, що Слейтер сам грав добре і знає відчуття, як це повертатися в Тур. У нього теж був такий період, коли він через сімейні проблеми зупинив кар'єру на 3-4 роки й потім повернувся на хороший рівень. Він розуміє і знає мої відчуття зараз. У нас немає як такої гонки, щоб зараз уже вигравати великі турніри", — запевняє вона.

Щодо майбутнього півфіналу проти француженки Клари Боррель, Еліна впевнена, що це буде гарний та важкий поєдинок.

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