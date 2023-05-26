Свитолина впервые за почти 3 года в полуфинале турнира WTA: кто следит за дочерью

Украинка обыграла россиянку в Страсбурге. Фото: Reurets/GUGLIELMO MANGIAPANE

Свитолина впервые с августа 2021 вышла в полуфинал на уровне WTA, когда она стала чемпионкой турнира в Чикаго (WTA 250). Украинка в Страсбурге одержала вторую победу в матчах против Грачевой из страны-террористки 6:3, 6:4.

О победе, своей форме и семье Элина рассказала в интервью сайту BTU, передает портал Новини.LIVE

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Свитолина прервала серию поражений от соперниц из топ-50: в последний раз она выигрывала в таком матче в октябре 2021 года, когда обыграла Сорану Кирстю в Индиан-Уэллс. Тогда Элина занимала седьмое место в рейтинге.

"Великолепный матч. Я думаю, что мы обе играли хорошо. Хорошо подавали, поэтому я очень счастлива, что сыграла стабильно в течение всего поединка. Я рада, что победила и прошла дальше, очень благодарю вас всех за поддержку, за хорошую атмосферу. Я очень довольна своим уровнем", — сказала после матча теннисистка.

Спортсменка считает, что это не пик ее возможностей. Она надеется выиграть еще пару матчей.

"Каждый раз я стараюсь показать все, на что способна. На этот раз все сложилось в мою пользу, но я должна ожидать, что какие-то дни будут тяжелее других. Я бы ничего не изменила, потому что я считаю, что физически была готова, да и технически тоже.

В большинстве матчей, которые я проиграла, мне не хватало матчевой практики. У меня было много хороших матчей, которые я проиграла, но в каких-то моментах играла хорошо, еще два матча я проиграла по матчболам. Были, конечно, и такие поединки, где я не справилась психологически. Поэтому мне больше не хватало именно матчевой сыгранности, а ее можно приобрести только играя, сталкиваясь с такими ситуациями и преодолевая их", — говорит Свитолина.

Скай в хороших руках

Также Элина сообщила, что для нее и ее мужа Момфиса на первом месте семья и здоровье и состояние дочери Скай. Поэтому по уходу за ней выбрали специальную команду.

"На самом деле, когда ты занят, то абстрагироваться довольно легко. Всегда, когда нужно, я на связи с няней, с мамой Гаэля, с моей мамой, в зависимости от того, чья сейчас очередь. И я тоже спокойно к этому отношусь, потому что знаю, что дома все хорошо. Я доверяю всем, кто находится рядом со Скай, ее команде, которую мы собрали вместе с Гаэлем.И для меня, и для Гаэля очень важно, что мы можем спокойно выехать на турнир и не волноваться за ее здоровье, состояние, и знать, что она в хороших руках. Это было для нас в приоритете.

Буквально с третьего месяца беременности я искала няню, человека, которому мы будем доверять, который сможет с нами ездить. Думаю, что многие мамы меня поймут, что довериться человеку, который будет следить за твоим ребенком, — это очень непросто. И, конечно, большая поддержка, помогающая мама Гаэля и моя мама, потому что няня тоже не может быть постоянно. Иногда наши мамы полностью находятся со Скай, иногда няня вместе с одной из мам. Для нас это очень важно, что она в хороших руках", — сообщила молодая мать.

Тренер тоже имел опыт паузы без тенниса

Сотрудничество с тренером Раймоном Слейтером Свитолиным оценивает хорошо. Он корректирует и дает волю играть, как она хочет.

"Пока мы работаем над всем, чтобы я чувствовала себя комфортно. Сейчас я стараюсь просто расслабиться и играть в матчах, как на тренировках. Рада, что Слейтер сам играл хорошо и знает ощущение, как это возвращаться в Тур. У него тоже был такой период, когда он из-за семейных проблем остановил карьеру на 3-4 года и потом вернулся на хороший уровень. Он понимает и знает мои ощущения сейчас. У нас нет как таковой гонки, чтобы сейчас уже выигрывать большие турниры", — уверяет она.

По поводу предстоящего полуфинала против француженки Клары Боррель, Элина уверена, что это будет хороший и тяжелый поединок.

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