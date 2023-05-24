Світоліна зіграє на відомому турнірі WTA вперше з 2014 року

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна візьме участь у трав'яному турнірі WTA 250 у нідерландському Хертогенбосі. Спортсменка вже отрмала wild card в основну сітку змагання.

Про це повідомляє офіційний Twitter Libéma Open.

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Світоліна зіграє на траві вперше за два роки

Еліна Світоліна розпочне трав'яну частину сезону у Нідерландах — українка виступить на турнірі WTA 250 у Хертогенбосі, який пройде з 12 по 18 червня.

𝑾𝑻𝑨 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒗𝒊𝒕𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒅𝒄𝒂𝒓𝒅 🔥



Elina Svitolina has received a wildcard from Libéma Open. The former world number three is making a comeback 👊



Read more via 👉 https://t.co/XYJvJGcNeu#LibemaOpen pic.twitter.com/BGwMGx1nEc — Libéma Open🎾 (@LibemaOpen) May 23, 2023

Востаннє Світоліна грала на траві два роки тому — у 2021 році на Вімблдоні.

На турнірі в Хертогенбосі Еліна візьме участь вперше з 2014 року. Тоді українка дійшла до чвертьфіналу основної сітки.

Варто зазначити, що після відновлення кар'єри Світоліна зіграла 11 поєдинків, п'ять з яких виграла. Наразі тенісистка посідає 508 місце у рейтингу WTA.

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