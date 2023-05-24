Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Світоліна зіграє на відомому турнірі WTA вперше з 2014 року arrow

Світоліна зіграє на відомому турнірі WTA вперше з 2014 року

24 травня 2023 14:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Світоліна зіграє на відомому турнірі WTA вперше з 2014 року
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Еліна Світоліна візьме участь у трав'яному турнірі WTA 250 у нідерландському Хертогенбосі. Спортсменка вже отрмала wild card в основну сітку змагання. 

Про це повідомляє офіційний Twitter Libéma Open

Читайте також:

Світоліна зіграє на траві вперше за два роки 

Еліна Світоліна розпочне трав'яну частину сезону у Нідерландах — українка виступить на турнірі WTA 250 у Хертогенбосі, який пройде з 12 по 18 червня.

Востаннє Світоліна грала на траві два роки тому — у 2021 році на Вімблдоні. 

На турнірі в Хертогенбосі Еліна візьме участь вперше з 2014 року. Тоді українка дійшла до чвертьфіналу основної сітки. 

Варто зазначити, що після відновлення кар'єри Світоліна зіграла 11 поєдинків, п'ять з яких виграла. Наразі тенісистка посідає 508 місце у рейтингу WTA. 

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Хавбек збірної України Віктор Циганков продовжує тягнути "Жирону" до єврокубків.

Форвард Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ".

Португалець Кріштіану Роналду розповів, що його не влаштовує у Саудівській Аравії.

У боксера Василя Ломаченка є кілька варіантів розвитку кар'єри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB