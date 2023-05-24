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Свитолина сыграет на известном турнире WTA впервые с 2014 года

24 мая 2023 14:28
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Свитолина сыграет на известном турнире WTA впервые с 2014 года
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в травяном турнире WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе. Спортсменка уже получила wild card в основную сетку соревнования.

Об этом сообщает официальный Twitter Libéma Open .

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Элина Свитолина начнет травяную часть сезона в Нидерландах — украинка выступит на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, который пройдет с 12 по 18 июня.

Последний раз Свитолина играла на траве два года назад — в 2021 году на Уимблдоне.

На турнире в Хертогенбосе Элина примет участие впервые с 2014 года. Тогда украинка дошла до четвертьфинала основной сетки.

Следует отметить, что после возобновления карьеры Свитолина сыграла 11 поединков, пять из которых выиграла. На данный момент теннисистка занимает 508-е место в рейтинге WTA.

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