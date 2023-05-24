Свитолина сыграет на известном турнире WTA впервые с 2014 года
Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в травяном турнире WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе. Спортсменка уже получила wild card в основную сетку соревнования.
Об этом сообщает официальный Twitter Libéma Open .
Свитолина сыграет на траве впервые за два года
Элина Свитолина начнет травяную часть сезона в Нидерландах — украинка выступит на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, который пройдет с 12 по 18 июня.
𝑾𝑻𝑨 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒗𝒊𝒕𝒐𝒍𝒒 𝒆𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒅𝒄𝒂𝒓𝒅 🔥— Libéma Open🎾 (@LibemaOpen) May 23, 2023
Elina Svitolina получила wildcard от Libéma Open. The former world number three is making a comeback 👊
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Последний раз Свитолина играла на траве два года назад — в 2021 году на Уимблдоне.
На турнире в Хертогенбосе Элина примет участие впервые с 2014 года. Тогда украинка дошла до четвертьфинала основной сетки.
Следует отметить, что после возобновления карьеры Свитолина сыграла 11 поединков, пять из которых выиграла. На данный момент теннисистка занимает 508-е место в рейтинге WTA.
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