Свитолина сыграет на известном турнире WTA впервые с 2014 года

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в травяном турнире WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе. Спортсменка уже получила wild card в основную сетку соревнования.

Об этом сообщает официальный Twitter Libéma Open .

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Элина Свитолина начнет травяную часть сезона в Нидерландах — украинка выступит на турнире WTA 250 в Хертогенбосе, который пройдет с 12 по 18 июня.

𝑾𝑻𝑨 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒔 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏 𝑺𝒗𝒊𝒕𝒐𝒍𝒒𝒝 𝒆𝒊𝒗𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒍𝒅𝒄𝒂𝒓𝒅 🔥



Elina Svitolina получила wildcard от Libéma Open. The former world number three is making a comeback 👊



Read more via 👉 https://t.co/XYJvJGcNeu #LibemaOpen pic.twitter.com/BGwMGx1nEc — Libéma Open🎾 (@LibemaOpen) May 23, 2023

Последний раз Свитолина играла на траве два года назад — в 2021 году на Уимблдоне.

На турнире в Хертогенбосе Элина примет участие впервые с 2014 года. Тогда украинка дошла до четвертьфинала основной сетки.

Следует отметить, что после возобновления карьеры Свитолина сыграла 11 поединков, пять из которых выиграла. На данный момент теннисистка занимает 508-е место в рейтинге WTA.

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