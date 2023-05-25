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"Шахтер" сыграет с "Днепром-1" на победу: Йовичевич дал обещание

25 мая 2023 16:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" сыграет с "Днепром-1" на победу: Йовичевич дал обещание
Игор Йовичевич во время матча. Фото: официальный сайт "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич уже готовит свою команду к одному из самых важных матчей сезона. Уже совсем скоро "горнякам" предстоит противостояние с "Днепром-1". 

Йовичевич знает, что по итогам встречи может быть решена судьба чемпионского титула в украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт "Шахтера". 

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В воскресенье "горняки" примут "Днепр-1". Это будет центральный поединок 29-го тура УПЛ. Перед очным поединком команды разделяют пять очков. "Шахтеру" достаточно не проиграть подопечным Кучера, чтобы завоевать чемпионский титул. 

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"Горняки" в матче с "Зарей". Фото: официальный сайт "Шахтера" 

Слова Йовичевича 

Наставник "Шахтера" понимает, что стоит на кону в матче с "Днепром-1". Его команде остался всего один шаг до чемпионского титула. Но соперник постарается сыграть свой лучший поединок в сезоне. 

"Во Львове против "Днепра-1" нужно показать, что мы действительно хотим выиграть чемпионат. Мы впервые чувствуем такое давление, нет такого опыта у нашей команды. Где-то можно допустить ошибку и упасть, но остаемся сконцентрированными.

Я не знаю, как играть на ничью. Если она состоится, то так и будет, будем счастливы. Но следует иметь менталитет победителя. Команда будет готова и будет играть на победу", — заявил Игор Йовичевич.

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