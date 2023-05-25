"Шахтар" зіграє з "Дніпром-1" на перемогу: Йовичевич дав обіцянку
Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич вже готує свою команду до одного із найважливіших матчів сезону. Вже зовсім скоро "гірники" мають протистояти "Дніпрум-1".
Йовичевич знає, що за підсумками зустрічі може бути вирішена доля чемпіонського титулу в українській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У неділю "гірники" приймуть "Дніпро-1". Це буде центральний поєдинок 29 туру УПЛ. Перед очним поєдинком команди поділяють п'ять очок. "Шахтарю" достатньо не програти підопічним Кучера, щоб здобути чемпіонський титул.
Слова Йовичевича
Наставник "Шахтаря" розуміє, що стоїть на кону у матчі з "Дніпром-1". Його команді залишився лише один крок до чемпіонського титулу. Але суперник намагатиметься зіграти свій найкращий поєдинок у сезоні.
"У Львові проти "Дніпра-1" треба показати, що ми дійсно хочемо виграти чемпіонат. Ми вперше відчуваємо такий тиск, немає такого досвіду у нашої команди. Десь можна припуститися помилки й впасти, але залишаємося сконцентрованими.
Я не знаю, як грати на нічию. Якщо вона відбудеться, то так і буде, щасливі. Але слід мати менталітет переможця. Команда буде готова і гратиме на перемогу", — заявив Ігор Йовічевич.
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