"Шахтар" зіграє з "Дніпром-1" на перемогу: Йовичевич дав обіцянку

Ігор Йовичевич під час матчу. Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич вже готує свою команду до одного із найважливіших матчів сезону. Вже зовсім скоро "гірники" мають протистояти "Дніпрум-1".

Йовичевич знає, що за підсумками зустрічі може бути вирішена доля чемпіонського титулу в українській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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У неділю "гірники" приймуть "Дніпро-1". Це буде центральний поєдинок 29 туру УПЛ. Перед очним поєдинком команди поділяють п'ять очок. "Шахтарю" достатньо не програти підопічним Кучера, щоб здобути чемпіонський титул.

"Гірники" у матчі із "Зорею". Фото: офіційний сайт "Шахтаря"

Слова Йовичевича

Наставник "Шахтаря" розуміє, що стоїть на кону у матчі з "Дніпром-1". Його команді залишився лише один крок до чемпіонського титулу. Але суперник намагатиметься зіграти свій найкращий поєдинок у сезоні.

"У Львові проти "Дніпра-1" треба показати, що ми дійсно хочемо виграти чемпіонат. Ми вперше відчуваємо такий тиск, немає такого досвіду у нашої команди. Десь можна припуститися помилки й впасти, але залишаємося сконцентрованими.

Я не знаю, як грати на нічию. Якщо вона відбудеться, то так і буде, щасливі. Але слід мати менталітет переможця. Команда буде готова і гратиме на перемогу", — заявив Ігор Йовічевич.

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