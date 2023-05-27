В Англії назвали найкращого гравця сезону АПЛ

Гравці "Мачестер Сіті" святкують чемпіонство. Фото: REUTERS/ LEE SMITH

Англійска Прем'єр-ліга оголосила ім'я найкращого гравця сезону. Доволі прогнозовано ним став нападник "Манчестер Сіті" — норвежець Ерлінг Голанд.

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

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Норвезький форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд удостоївся звання найкращого гравця сезону в Англійській Прем'єр-лізі.

Поточний чемпіонат став дебютним для нападника в АПЛ. Попри це, він легко адаптувався у британському футболі й відразу встановив бомбардирський рекорд — 36 голів у 35 матчах.

Ерлінг Голанд з трофеєм АПЛ. Фото: REUTERS/Carl Recine

Попереднє досягнення належало Енді Коулу та Алану Ширеру — у них по 34 м'яча.

Окрім цього, Ерлінг віддав вісім результативний передач у складі "містян".

Цього сезону "Манчестер Сіті" виграв чемпіонську боротьбу у лондонського "Арсеналу", завоювавши дев'ятий титул в історії клубу. Це також третій поспіль трофей АПЛ для команди Пепа Гвардіоли.

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