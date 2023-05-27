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В Англії назвали найкращого гравця сезону АПЛ

27 травня 2023 16:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
В Англії назвали найкращого гравця сезону АПЛ
Гравці "Мачестер Сіті" святкують чемпіонство. Фото: REUTERS/ LEE SMITH
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Англійска Прем'єр-ліга оголосила ім'я найкращого гравця сезону. Доволі прогнозовано ним став нападник "Манчестер Сіті" — норвежець Ерлінг Голанд. 

Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ. 

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Норвезький форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд удостоївся звання найкращого гравця сезону в Англійській Прем'єр-лізі. 

Поточний чемпіонат став дебютним для нападника в АПЛ. Попри це, він легко адаптувався у британському футболі й відразу встановив бомбардирський рекорд — 36 голів у 35 матчах.

Холанд
Ерлінг Голанд з трофеєм АПЛ. Фото: REUTERS/Carl Recine  

Попереднє досягнення належало Енді Коулу та Алану Ширеру — у них по 34 м'яча.

Окрім цього, Ерлінг віддав вісім результативний передач у складі "містян".  

Цього сезону "Манчестер Сіті" виграв чемпіонську боротьбу у лондонського "Арсеналу", завоювавши дев'ятий титул в історії клубу. Це також третій поспіль трофей АПЛ для команди Пепа Гвардіоли. 

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