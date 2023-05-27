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Ф'юрі звинуватив Усика у підставі

27 травня 2023 15:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ф'юрі звинуватив Усика у підставі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Instagram/tysonfury
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Чемпіонат світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі продовжує різко висловиватися на адресу Олександра Усика. Цього разу британець прокоментував слова Деонтея Вайлдера про те, що Олександр Усик нібито боїться його.

Відповідний коментар він розмістив у себе в Instagram.

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Британський чемпіон Тайсон Ф'юрі вкотре різко висловився про Олександра Усика. "Циганський король" вважає, що це український супертяж зробив усе, аби бій між ними не відбувся. 

Фьюри
Коментар Ф'юрі про бій Усика з Вайлдером. Фото: Instagram/screenshot

"Усик – с*чка, я вам уже говорив це. Він втік від бою 29 квітня, придумавши мільйон виправдань", — написав Ф'юрі.  

Раніше американський боксер Деонтей Вайлдер висловив готовність битися проти Олександра Усика у будь-який момент та будь-де. Водночас він заявив, що українець боїться його. 

Вайлдер може стати наступним суперником Олександра, якщо Дюбуа не зможе вийти на ринг через травму. 

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