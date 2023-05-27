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Маліновський розповів про продовження кар'єри, "Таксі" Бессона та ставлення до росіян

27 травня 2023 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський розповів про продовження кар'єри, "Таксі" Бессона та ставлення до росіян
Руслан Маліновський налаштовується на кращу гру у Франції. Фото: Twitter/Olympique de Marseille
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець збірної України Руслан Маліновський розповів французьским журналістам про свою подальшу долю в "Марселі". Також він повідомив звідки дізнався про клуб та нагадав про війну в Україні.

Чого саме не вистачає гравцю у Франції він повідомив France 24 та AFP, передають Новини.LIVE.

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"Були тактичні елементи, в які потрібно було інтегруватися, і я мало грав протягом шести місяців в Аталанті. Мені трохи не вистачало ритму, не вистачало зв'язку з іншими гравцями. Можливо, я занадто тиснув на себе", — припускає футболіст.

За словами Руслана, йому потрібно пройти повну підготовку до сезону, щоб бути кращим і розуміти краще гру команди.

"Марсель — це великий клуб, нелегко вигравати відразу. Я можу грати краще, це очевидно. Але я грав чотири місяці. У наступному сезоні, з повною підготовкою і повною упевненістю я думаю, що зіграю краще", — наводить слова Маліновського France 24.

За думкою українця в нього краще виходить захищатися, хоча сам він хоче більше користі приносити команді у нападі.

"Я думаю, що в "Марселі" я був кращим у фазі захисту, ніж у фазі нападу. Я витрачаю багато енергії, щоб зберігати компактність, стежити за моїм гравцем, захищатися. В атаці було не так добре. Мені треба знайти баланс.

Уболівальники хочуть голів, передач. Але є тренер, який просить вас про щось інше, і це починається із захисту. Якщо ви цього не зробите, наступного дня він покаже вам відео з вашими помилками, з тими речами, які потрібно покращити. Але так, я думаю, що я можу зробити більше в атаці набагато більше", — сказав Маліновський.

Стежив за "Марселем" в кіно

А от в інтерв'ю AFP він розповів, як познайомився з Марселем, містом та командою:

"Я стежив за "Марселем" раніше, це правда. І я також бачив "Таксі" Люка Бессона. Чотири фільми. Так що я вже знав місто трохи. А з братом ми дивилися матчі команди. Не сказав би, що ми були справжніми тіфозі, але я знав команду, футболку, гравців", — говорить Руслан.

Також гравець збірної України розповів, як допомагає своїй країні під час війни та яке відношення в українців до росіян після кривавого вторгнення останніх. 

"Війна в Україні? Ситуація дуже проста. Люди в Україні хочуть жити поодаль від росіян. Ми не хочемо більше про них чути. Усі втомилися від цієї війни. Зі свого боку я роблю що можу, працює мій благодійний фонд.

Ми проводили аукціони, збирали гуманітарну допомогу. Також я відвідав українських дітей у школі у Марселі. Хочу допомогти й подарувати їм трохи посмішок у ці скрутні часи", – зауважив Маліновський.

У поточному сезоні українець провів 18 ігор за Марсель, в яких забив два голи й виконав дві гольові передачі. 

Нагадаємо, захисник Серхіо Рамос наслідував приклад Ліонеля Мессі та відмовив "ПСЖ".

Мудрик у матчі з "МЮ" мало не забив гол і отримав високу оцінку.

Тренер Андрій Шевченко назвав найкращого футболіста "Мілана".

Світоліна вперше майже за три роки у півфіналі турніру WTA: хто стежить за дочкою.

Аргентинець Лео Мессі може залишитися в "ПСЖ", який приготував щедру пропозицію.

 

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