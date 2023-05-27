Малиновский рассказал, где продолжит карьеру, "Такси" Бессона и отношение к россиянам

Руслан Малиновский настраивается на лучшую игру во Франции. Фото: Twitter/Olympique de Marseille

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский рассказал французским журналистам о своей дальнейшей судьбе в "Марселле". Также он сообщил, откуда узнал о клубе и напомнил о войне в Украине.

Чего именно не хватает игроку во Франции, он сообщил France 24 и AFP, передают Новини.LIVE.

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"Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в "Аталанте". Мне немного не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя", — предполагает футболист.

По словам Руслана, ему нужно пройти полную подготовку к сезону, чтобы быть лучше и понимать лучшую игру команды.

"Марсель — это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл четыре месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше", — приводит слова Малиновского France 24.

По мнению украинца, у него лучше получается защищаться, хотя сам он хочет больше пользы приносить команде в нападении.

"Я думаю, что в "Марселе" я был лучше в фазе защиты, чем в фазе нападения. Я трачу много энергии, чтобы сохранять компактность, следить за моим игроком, защищаться. В атаке было не так хорошо. Мне нужно найти баланс.

Болельщики хотят голов, передач. Но есть тренер, который просит вас о другом, и это начинается с защиты. Если вы этого не сделаете, на следующий день он покажет вам видео с вашими ошибками, с теми вещами, которые нужно улучшить. Но да, я думаю, что я могу сделать больше в атаке гораздо больше", — сказал Малиновский.

Следил за "Марселем" в кино

А вот в интервью AFP он рассказал, как познакомился с Марселем, городом и командой:

"Я следил за "Марселем" раньше, это правда. И я тоже видел "Такси" Люка Бессона. Четыре фильма. Так что я уже знал город немного. А с братом мы смотрели матчи команды. Не сказал бы, что мы были настоящими тифози", но я знал команду, футболку, игроков", — говорит Руслан.

Melhor torcida da França 💙🇫🇷 pic.twitter.com/e8kVBwacYi — Olympique de Marseille 🇧🇷 🇵🇹 (@OM_Portugues) May 16, 2023

Также игрок сборной Украины рассказал, как помогает своей стране во время войны и какое отношение у украинцев к россиянам после кровавого вторжения последних.

"Война в Украине? Ситуация очень проста. Люди в Украине хотят жить вдали от россиян. Мы не хотим больше о них слышать. Все устали от этой войны. Со своей стороны я делаю что могу, работает мой благотворительный фонд.

Мы проводили аукционы, собирали гуманитарную помощь. Также я посетил украинских детей в школе в Марселе. Хочу помочь и подарить им немного улыбок в эти трудные времена", — заметил Малиновский.

В текущем сезоне украинец провел 18 игр за Марсель, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

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