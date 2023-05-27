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Анатолій Тимощук змінив громадянство

27 травня 2023 14:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Анатолій Тимощук змінив громадянство
Тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником головного тренера російського клубу "Зеніт", отримав паспорт Румунії. Набути нового громадянства ексгравцю "Шахтаря" та луцької "Волині" допомогли підробні документи.  

Про це повідомляє Профутбол. 

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Екскапітан збірної України Анатолій Тимощук отримав румунський паспорт. 

За інформацією журналістів, він нібито підробив певні документи, в яких вказано, що його бабуся народилася у 1929 році в Чернівцях, в місті, яке на той час входило до складу Румунії. 

Водночас колишня дружина Тимощука, а також його сусіди запевняють, що історія про бабусю — брехня. 

Варто зазначити, що подвійне громадянство в Україні заборонене законом. Паспорт Румунії дозволить Анатолію вільно подорожувати країнами Евросоюзу. 

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій Тимощук не засудив дії агресора і продовжує працювати у Санкт-Петербурзі. В Україні його позбавили всіх нагород та почесних звань. 

Нагадаємо, Мудрик мало не врятував "Челсі" й отримав високу оцінку.

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