Анатолій Тимощук змінив громадянство

Тренер російського "Зеніту" Анатолій Тимощук. Фото: Google

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником головного тренера російського клубу "Зеніт", отримав паспорт Румунії. Набути нового громадянства ексгравцю "Шахтаря" та луцької "Волині" допомогли підробні документи.

Про це повідомляє Профутбол.

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Екскапітан збірної України Анатолій Тимощук отримав румунський паспорт.

За інформацією журналістів, він нібито підробив певні документи, в яких вказано, що його бабуся народилася у 1929 році в Чернівцях, в місті, яке на той час входило до складу Румунії.

Водночас колишня дружина Тимощука, а також його сусіди запевняють, що історія про бабусю — брехня.

Варто зазначити, що подвійне громадянство в Україні заборонене законом. Паспорт Румунії дозволить Анатолію вільно подорожувати країнами Евросоюзу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій Тимощук не засудив дії агресора і продовжує працювати у Санкт-Петербурзі. В Україні його позбавили всіх нагород та почесних звань.

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