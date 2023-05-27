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Анатолий Тимощук сменил гражданство

27 мая 2023 14:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Анатолий Тимощук сменил гражданство
Тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, ныне работающий помощником главного тренера российского клуба "Зенит", получил паспорт Румынии. Приобрести новое гражданство экс-игроку "Шахтера" и луцкой "Волыни" помогли поддельные документы.

Об этом сообщает Профутбол.

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Тимощук теперь румын

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук получил румынский паспорт.

По информации журналистов, он якобы подделал определенные документы, в которых указано, что его бабушка родилась в 1929 году в Черновцах, в городе, входившем в то время в состав Румынии.

В то же время бывшая жена Тимощука, а также его соседи уверяют, что история о бабушке — ложь.

Следует отметить, что двойное гражданство в Украине запрещено законом. Паспорт Румынии позволит Анатолию свободно путешествовать по странам Евросоюза.

После полномасштабного вторжения России в Украину Анатолий Тимощук не осудил действия агрессора и продолжает работать в Санкт-Петербурге. В Украине его лишили всех наград и почетных званий.

Напомним, Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

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