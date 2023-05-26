У Ломаченка вкрали перемогу: легендарний тренер підтримав українця

Василь Ломаченко у залі. Скріншот YouTube

Девін Хейні програв чемпіонський бій Василю Ломаченку Таку думку висловив відомий тренер Теофімо Лопес-старший.

Експерт упевнений, що арбітрам було невигідно присудити перемогу українцю, повідомляє Punsh Drunk Boxing.

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Батько та тренер Теофімо Лопеса назвав "ла**ом" та "корупцією" рішення суддів, які віддали Девіну Хейні перемогу над Василем Ломаченком з рахунком 116-112, 115-113, 115-113. Експерт упевнений, що Ломаченко мав кращий вигляд за суперника, і повинен був отримати чемпіонські пояси.

Критика на адресу Хейні

Теофімо Лопес назвав перемогу Хейні над Ломаченком "ганьбою боксу". Він відзначив техніку та тактику українського бійця. В останніх раундах Василь домінував над суперником, це бачили глядачі всього світу. Експерт вважає, що у Ломаченка вкрали перемогу, що не чесно стосовно боксера та всієї України.

"Ломаченко не був фаворитом цього протистояння, але він здобув чесну перемогу. Мене обурило рішення суддів. Вони або сліпі, або щось гірше. Вони просто вкрали у Василя цей шанс, на який він працював усе життя. Хейні нічого не заслужив на цьому бою", — розповів Теофімо Лопес.

Василь Ломаченко під час тренування. Скріншот YouTube

Підтримка України

Експерт упевнений, що у поєдинку проти Хейні на боці Ломаченка були симпатії не лише більшості боксерів, а й українські вболівальники. Лопес заявив, що всю націю у тому бою позбавили заслуженого права відсвяткувати успіх.

Теофімо Лопес-старший. Скріншот YouTube

"Ця країна вже досить страждає. Вони заслужили хоча б один вечір, щоб відсвяткувати щось добре. Народ України розривають на частини, але це дуже сильні люди. Українці проходять через страшні випробування", — заявив Теофімо Лопес.

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