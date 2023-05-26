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У Ломаченко украли победу: легендарный тренер поддержал украинца

26 мая 2023 18:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Ломаченко украли победу: легендарный тренер поддержал украинца
Василий Ломаченко в зале. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Девин Хейни проиграл чемпионский бой Василию Ломаченко. Такое мнение высказал известный тренер Теофимо Лопес-старший. 

Эксперт уверен, что арбитрам было невыгодно присудить победу украинцу, сообщает Punsh Drunk Boxing.

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Отец и тренер Теофимо Лопеса назвал "де***ом" и "коррупцией" решение судей, которые отдали Девину Хейни победу над Василием Ломаченко со счетом 116-112, 115-113, 115-113. Эксперт уверен, что Ломаченко выглядел лучше, чем соперник, и должен был получить чемпионские пояса. 

Критика в адрес Хейни 

Теофимо Лопес назвал победу Хейни над Ломаченко "позором бокса". Он отметил технику и тактику украинского бойца. В последних раундах Василий доминировал над соперником, это видели зрители всего мира. Эксперт считает, что у Ломаченко украли победу, что не честно по отношению к боксеру и всей Украине. 

"Ломаченко не был фаворитом этого противостояния, но он одержал честную победу. Меня возмутило решение судей. Они или слепые, или что-то похуже. Они просто украли у Василия этот шанс, на который он работал всю жизнь. Хейни ничего не заслужил в этом бою", — рассказал Теофимо Лопес. 

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко на тренировке. Скриншот YouTube

Поддержка Украины 

Эксперт уверен, что в поединке против Хейни на стороне Ломаченко были симпатии не только большинства боксеров, но и украинские болельщики. Лопес заявил, что всю нацию в том бою лишили заслуженного права отпраздновать успех. 

Теофимо Лопес
Теофимо Лопес-старший. Скриншот YouTube

"Эта страна уже достаточно страдает. Они заслужили хотя бы один вечер, чтобы отпраздновать что-то хорошее. Народ Украины разрывают на части, но это очень сильные люди. Украинцы проходят через страшные испытания", — заявил Теофимо Лопес. 

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