У Ломаченко украли победу: легендарный тренер поддержал украинца

Василий Ломаченко в зале. Скриншот YouTube

Девин Хейни проиграл чемпионский бой Василию Ломаченко. Такое мнение высказал известный тренер Теофимо Лопес-старший.

Эксперт уверен, что арбитрам было невыгодно присудить победу украинцу, сообщает Punsh Drunk Boxing.

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Отец и тренер Теофимо Лопеса назвал "де***ом" и "коррупцией" решение судей, которые отдали Девину Хейни победу над Василием Ломаченко со счетом 116-112, 115-113, 115-113. Эксперт уверен, что Ломаченко выглядел лучше, чем соперник, и должен был получить чемпионские пояса.

Критика в адрес Хейни

Теофимо Лопес назвал победу Хейни над Ломаченко "позором бокса". Он отметил технику и тактику украинского бойца. В последних раундах Василий доминировал над соперником, это видели зрители всего мира. Эксперт считает, что у Ломаченко украли победу, что не честно по отношению к боксеру и всей Украине.

"Ломаченко не был фаворитом этого противостояния, но он одержал честную победу. Меня возмутило решение судей. Они или слепые, или что-то похуже. Они просто украли у Василия этот шанс, на который он работал всю жизнь. Хейни ничего не заслужил в этом бою", — рассказал Теофимо Лопес.

Василий Ломаченко на тренировке. Скриншот YouTube

Поддержка Украины

Эксперт уверен, что в поединке против Хейни на стороне Ломаченко были симпатии не только большинства боксеров, но и украинские болельщики. Лопес заявил, что всю нацию в том бою лишили заслуженного права отпраздновать успех.

Теофимо Лопес-старший. Скриншот YouTube

"Эта страна уже достаточно страдает. Они заслужили хотя бы один вечер, чтобы отпраздновать что-то хорошее. Народ Украины разрывают на части, но это очень сильные люди. Украинцы проходят через страшные испытания", — заявил Теофимо Лопес.

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