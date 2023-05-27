Фьюри обвинил Усика в подставе
Чемпионат мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает резко высказаться в адрес Александра Усика. В этот раз британец прокомментировал слова Деонтея Уайлдера о том, что Александр Усик якобы боится его.
Соответствующий комментарий он разместил у себя в Instagram.
Фьюри обвинил Усика в срыве боя
Британский чемпион Тайсон Фьюри в очередной раз резко высказался об Александре Усике. "Цыганский король" считает, что это украинский супертяж сделал все, чтобы бой между ними не состоялся.
"Усик — с*чка, я вам уже говорил это. Он убежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий", — написал Фьюри.
Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер выразил готовность сражаться против Александра Усика в любой момент и где угодно. В то же время, он заявил, что украинец боится его.
Уайлдер может стать следующим соперником Александра, если Дюбуа не сможет выйти на ринг из-за травмы.
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