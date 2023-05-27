Фьюри обвинил Усика в подставе

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Instagram/tysonfury

Чемпионат мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает резко высказаться в адрес Александра Усика. В этот раз британец прокомментировал слова Деонтея Уайлдера о том, что Александр Усик якобы боится его.

Соответствующий комментарий он разместил у себя в Instagram.

Читайте также:

Фьюри обвинил Усика в срыве боя

Британский чемпион Тайсон Фьюри в очередной раз резко высказался об Александре Усике. "Цыганский король" считает, что это украинский супертяж сделал все, чтобы бой между ними не состоялся.

Комментарий Фьюри о бое Усика с Уайлдером. Фото: Instagram/screenshot

"Усик — с*чка, я вам уже говорил это. Он убежал от боя 29 апреля, придумав миллион оправданий", — написал Фьюри.

Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер выразил готовность сражаться против Александра Усика в любой момент и где угодно. В то же время, он заявил, что украинец боится его.

Уайлдер может стать следующим соперником Александра, если Дюбуа не сможет выйти на ринг из-за травмы.

Напомним, бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук сменил гражданство.

Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

Малиновский рассказал о продолжении карьеры , "Такси" Бессона и отношении к россиянам.