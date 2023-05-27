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В Англии назвали лучшего игрока сезона АПЛ

27 мая 2023 16:41
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
В Англии назвали лучшего игрока сезона АПЛ
Игроки "Мачестер Сити" отмечают чемпионство. Фото: REUTERS/LEE SMITH
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего игрока сезона. Достаточно прогнозируемо им стал нападающий "Манчестер Сити" — норвежец Эрлинг Холанд.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

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Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд удостоился звания лучшего игрока сезона в Английской Премьер-лиге.

Текущий чемпионат стал дебютным для нападающего в АПЛ. Несмотря на это, он легко адаптировался в британском футболе и сразу установил бомбардирский рекорд — 36 голов в 35 матчах.

Холланд
Эрлинг Холанд с трофеем АПЛ. Фото: REUTERS/Carl Recine

Предыдущее достижение принадлежало Энди Коулу и Алану Ширеру — у них по 34 мяча.

Кроме этого, Эрлинг отдал восемь результативных передач в составе "горожан".

В этом сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионскую борьбу у лондонского "Арсенала", завоевав девятый титул в истории клуба. Это также третий трофей АПЛ подряд для команды Пепа Гвардиолы.

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