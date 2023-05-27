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Свитолина разгромила россиянку и выиграла турнир в Страсбурге

27 мая 2023 18:47
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Свитолина разгромила россиянку и выиграла турнир в Страсбурге
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге. В финальном поединке соревнования украинка не оставило шансов представительнице страны-агрессора Анне Блинковой.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Уверенная победа Свитолиной

Элина Свитолина выиграла свой первый трофей после возвращения на корт (Элина была в декрете. — Ред.). В финальном матче турнира WTA 250 в Страсбурге украинка "разобрала на части" Анну Блинкову из России. Для этого ей понадобилось два сета.

Поединок длился один час 30 минут.

Свитолина забрала первую партию со счетом 6:2, а во втором сете довела свое преимущество до логического завершения.

В целом, Элина взяла не только мастерством, но и хитростью — она читала большинство действий соперницы наперед.

WTA 250 Страсбург. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова — 6:2, 6:3.

Это был шестой финал на грунтовых турнирах для уроженки Одессы в карьере. Она выиграла все эти поединки.

Следует отметить, что победа в Страсбурге стала первым титулом для Элины с августа 2021 года. Тогда Свитолина покорила вершину турнира в Чикаго.

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