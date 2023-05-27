Свитолина разгромила россиянку и выиграла турнир в Страсбурге
Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге. В финальном поединке соревнования украинка не оставило шансов представительнице страны-агрессора Анне Блинковой.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Уверенная победа Свитолиной
Элина Свитолина выиграла свой первый трофей после возвращения на корт (Элина была в декрете. — Ред.). В финальном матче турнира WTA 250 в Страсбурге украинка "разобрала на части" Анну Блинкову из России. Для этого ей понадобилось два сета.
17th career title 🏆— wta (@WTA) May 27, 2023
First title as a mom 🤗 @ElinaSvitolina | #IS23 pic.twitter.com/iE6XRFtfNN
Поединок длился один час 30 минут.
Свитолина забрала первую партию со счетом 6:2, а во втором сете довела свое преимущество до логического завершения.
В целом, Элина взяла не только мастерством, но и хитростью — она читала большинство действий соперницы наперед.
WTA 250 Страсбург. Грунт. Финал
Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова — 6:2, 6:3.
Это был шестой финал на грунтовых турнирах для уроженки Одессы в карьере. Она выиграла все эти поединки.
Следует отметить, что победа в Страсбурге стала первым титулом для Элины с августа 2021 года. Тогда Свитолина покорила вершину турнира в Чикаго.
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