Світоліна здобула перемогу в грі з 24-ю ракеткою світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 192) успішно розпочала гру на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2023 року. Вона вміло показала себе на корті, не давши суперниці дістатися навіть до брейк-поінтів.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Що відомо

У першому колі турніру, українська тенісистка впевнено перемогла Мартіну Тревізан (WTA 24) з Італії у двох сетах з рахунком 6:2, 6:2 за 1 годину та 10 хвилин.

Це була перша зустріч тенісисток. Світоліна була дуже міцною на своїй подачі, не дозволяючи Тревізан набрати жодного брейк-поінта.

У наступному раунді Світоліна зустрінеться зі Сторм Сандерс (WTA 204) з Австралії.

Тенісистка грала на Ролан Гаррос впродовж багатьох років, лише пропустила змагання у 2022 році через вагітність. Це її перша перемога на Grand Slam турнірах після повернення.

Найкращим результатом Світоліної на Ролан Гаррос є досягнення чвертьфіналу у минулі роки — 2015, 2017, 2020.

Back in business 👊@ElinaSvitolina maintains her unbeaten streak in #RolandGarros first round matches defeating Trevisan 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wKv1ap7MuI — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фінальному поєдинку змагання українка не залишила шансів представниці країни-агресора Анні Блінковій.

Також ми повідомляли, що Світоліній вдалося вдруге вийти до фіналу турніру в Страсбурзі. У півфіналі українка була у двох геймах від поразки, програючи з рахунком 4:1 у другому сеті Бюрель, але перемогла.

Додамо, що Еліна Світоліна поділилась думками про те, у яких турнірах планує взяти участь в другій частині сезону. Вона також розповіла, де використовуватиме свій "заморожений рейтинг".