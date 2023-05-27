Світоліна вдруге у фіналі Страсбурга: у матчі за золото зіграє з росіянкою

У півфіналі Еліна здолала господарку. Фото: Twitter/Internationaux de Strasbourg

Українській тенісистці Елiні Світоліній вдалося вдруге вийти до фіналу турніру в Страсбурзі. У півфіналі українка була у двох геймах від поразки, програючи з рахунком 4:1 у другому сеті Бюрель, але перемогла.

Подробиці виступу Світоліної в матеріалі Новини.LIVE.

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Нагадаємо, у 2020 році одеситка вже ставала чемпіонкою цього турніру. Цього разу Світоліна здобула другу перемогу над француженкою: у 2021 році українка виграла в їхньому протистоянні на турнірі WTA в Чикаго. Тоді Бюрель знялася в третьому сеті матчу першого кола через хворобу.

"Однозначно, це була важка битва, Клара грала дуже добре. Було дуже складно, я програвала 1-4 у другому сеті, були проблеми в грі, і треба віддати належне Кларі, тому що вона зіграла чудовий матч. Я знала, що вона добре використовує укорочені. Я намагалася дістатися до кожного м'яча, але іноді ти просто повинен поаплодувати суперниці за її майстерність і рухатися далі. Я намагалася виграти якомога більше очок і в підсумку перемогла", — запевняє Еліна.

За що Світоліній було соромно

Українка розуміла, що трибуни будуть за господарку. Але не дивлячись на перемогу вона залишилась не задоволена рівнем своєї гри.

"Мені знадобилося дуже багато зусиль, щоб виграти цей матч. Треба було боротися і я залишила на корті всі сили. На трибунах було багато вболівальників, тому я намагалася показати хороший теніс. Мені було трохи соромно через свій рівень, я намагалася трохи підняти його, показати найкращий теніс. Я знала, що глядачі вболіватимуть за Клару, але спасибі вам за те, що ви й мене підтримували теж", — каже тенісистка.

Сама спортсменка за гру поставила собі середню оцінку. Також вона вдячна організаторам за шанс, який вони надали.

"За боротьбу я б поставила собі 10, а за сам виступ, враховуючи нестабільну гру, — тверду 6. Сподіваюся, що завтра мій теніс буде кращим, і ви вболіватимете за мене трохи більше. Звичайно, я рада бути у фіналі, особливо на цьому турнірі. Я зіграла багато турнірів за свою кар'єру і мені сподобалося виступати тут. Я вдячна організаторам, що вони надали мені wild card і дали можливість повернутися сюди. Тепер попереду ще один фінал, я постараюся підготуватися і бути готовою до боротьби", — вважає Світоліна.

Еліна проведе 20-й фінал у кар'єрі та боротиметься за 17-й титул. Востаннє вона грала у вирішальному матчі на рівні Туру в серпні 2021 року, коли стала переможницею на турнірі WTA 250 у Чикаго.

У фіналі суперницею українки стане Анна Блінкова з країни без прапора. Раніше тенісистки не грали одна проти одної.

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