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Свитолина второй раз в финале Страсбурга: в матче за золото сыграет с россиянкой

27 мая 2023 07:31
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Свитолина второй раз в финале Страсбурга: в матче за золото сыграет с россиянкой
В полуфинале Элина одолела хозяйку. Фото: Twitter/Internationaux de Strasbourg
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинской теннисистке Элине Свитолиной удалось во второй раз выйти в финал турнира в Страсбурге. В полуфинале украинка была в двух геймах от поражения, проигрывая со счетом 4:1 во втором сете Бюрель, но победила.

Подробности выступления Свитолиной в материале Новини.LIVE.

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Напомним, в 2020 году одесситка уже становилась чемпионкой этого турнира. В этот раз Свитолина одержала вторую победу над француженкой: в 2021 году украинка выиграла их противостояние на турнире WTA в Чикаго. Тогда Бюрель снялась в третьем сете матча первого круга по болезни.

"Однозначно, это была тяжелая битва, Клара играла очень хорошо. Было очень сложно, я проигрывала 1-4 во втором сете, были проблемы в игре, и надо отдать должное Кларе, потому что она сыграла отличный матч. Я знала, что она хорошо использует укороченные. Я пыталась добраться до каждого мяча, но иногда ты просто должен поаплодировать сопернице за ее мастерство и двигаться дальше. Я пыталась выиграть как можно больше очков и в итоге победила", — уверяет Элина.

За что Светолиной было стыдно

Украинка понимала, что трибуны будут за хозяйку. Но, несмотря на победу, она осталась не удовлетворена уровнем своей игры.

"Мне понадобилось очень много усилий, чтобы выиграть этот матч. Надо было бороться и я оставила на корте все силы. На трибунах было много болельщиков, поэтому я пыталась показать хороший теннис. Мне было немного стыдно из-за своего уровня, я пыталась немного поднять его, показать лучший теннис. Я знала, что зрители будут болеть за Клару, но спасибо вам за то, что вы и меня тоже поддерживали", — говорит теннисистка.

Сама спортсменка за игру поставила для себя среднюю оценку. Также она благодарна организаторам за шанс, который они предоставили.

"За борьбу я бы поставила себе 10, а за само выступление, учитывая нестабильную игру, — твердую 6. Надеюсь, что завтра мой теннис будет лучше, и вы будете болеть за меня немного больше. Конечно, я рада быть в финале, особенно на этом турнире. Я сыграла много турниров за свою карьеру и мне понравилось выступать здесь. Я благодарна организаторам, что они предоставили мне wild card и дали возможность вернуться сюда. Теперь впереди еще один финал, я постараюсь подготовиться и быть готовой к борьбе", — считает Свитолина.

Элина проведет 20-й финал в карьере и будет бороться за 17-й титул. В последний раз она играла в решающем матче на уровне Тура в августе 2021 года, когда стала победительницей на турнире WTA 250 в Чикаго.

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