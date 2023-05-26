Світоліна розповіла про плани на майбутнє

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась думками про те, у яких турнірах планує взяти участь в другій частині сезону. Вона також розповіла, де використовуватиме свій "заморожений рейтинг".

Інтерв'ю спортсменки публікує Великий теніс України.

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Участь у Вімблдоні та US Open

Еліна Світоліна розповіла, на які турніри має намір використати свій "заморожений рейтинг".

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Instagram/elisvitolina

"Так, "заморожений рейтинг" був у Римі, потім на Ролан Гаррос, і наступний буде в Монреалі, Цинциннаті та US Open. Усі інші турніри будуть із wild card. Організатори всіх турнірів, на які я хотіла потрапити, їх мені надали. Я дуже вдячна, що вони зацікавлені, щоб я брала участь у їхніх змаганнях, це дуже класно", — сказала Еліна.

Світоліна візьме участь у трав'яному турнірі в Хертогенбосі, а також в змаганнях після Вімблдону, які поки не анонсують.

"Точно підтвердили wild card у Хертогенбосі на траві. Ще є кілька турнірів, вони поки що не хочуть анонсувати. Це турніри до Вімблдону і після Вімблдону, де я буду грати. Дуже рада, що турніри дають мені цю можливість грати, і це означає, що я можу ще використати свій SR після Нью-Йорка", — заявила Світоліна.

25 травня Еліна Світоліна пробилась у півфінал турніру WTA 250 у Стразбурзі, де зіграє проти французької тенісистки Клари Бюрель.

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