Свитолина рассказала о планах на будущее

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о том, в каких турнирах планирует принять участие во второй части сезона. Она также рассказала, где будет использовать свой "замороженный рейтинг".

Интервью спортсменки публикует Большой теннис Украины.

Читайте также:

Участие в Уимблдоне и US Open

Элина Свитолина рассказала, на какие турниры намерена использовать свой "замороженный рейтинг".

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina

"Да, "замороженный рейтинг" был в Риме, затем на Ролан Гаррос, и следующий будет в Монреале, Цинциннати и US Open. Все остальные турниры будут по wild card. Организаторы всех турниров, на которые я хотела попасть, их мне предоставили. Я очень благодарна, что они заинтересованы в том, чтобы я принимала участие в их соревнованиях, это очень классно", — сказала Элина.

Свитолина примет участие в травяном турнире в Хертогенбосе, а также в соревнованиях после Уимблдона, которые пока не анонсируют.

"Точно подтвердили wild card в Хертогенбосе на траве. Еще есть несколько турниров, они пока не хотят анонсировать. Это турниры до Уимблдона и после Уимблдона, где я буду играть. Очень рада, что турниры дают мне эту возможность играть, и это значит, что я могу еще использовать свой SR после Нью-Йорка" , — заявила Свитолина.

25 мая Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Страсбурге, где сыграет против французской теннисистки Клары Бюрель.

Напомним, защитник Серхио Рамос последовал примеру Лионеля Месси и отказал "ПСЖ".

Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

Тренер Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Свитолина впервые почти за 3 года в полуфинале турнира WTA: кто следит за дочерью.

Аргентинец Лео Месси может остаться в "ПСЖ", приготовившем щедрое предложение.