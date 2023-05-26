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Свитолина рассказала о планах на будущее

26 мая 2023 17:22
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Свитолина рассказала о планах на будущее
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мыслями о том, в каких турнирах планирует принять участие во второй части сезона. Она также рассказала, где будет использовать свой "замороженный рейтинг".

Интервью спортсменки публикует Большой теннис Украины.

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Элина Свитолина рассказала, на какие турниры намерена использовать свой "замороженный рейтинг".

Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Instagram/elisvitolina

"Да, "замороженный рейтинг" был в Риме, затем на Ролан Гаррос, и следующий будет в Монреале, Цинциннати и US Open. Все остальные турниры будут по wild card. Организаторы всех турниров, на которые я хотела попасть, их мне предоставили. Я очень благодарна, что они заинтересованы в том, чтобы я принимала участие в их соревнованиях, это очень классно", — сказала Элина.

Свитолина примет участие в травяном турнире в Хертогенбосе, а также в соревнованиях после Уимблдона, которые пока не анонсируют.

"Точно подтвердили wild card в Хертогенбосе на траве. Еще есть несколько турниров, они пока не хотят анонсировать. Это турниры до Уимблдона и после Уимблдона, где я буду играть. Очень рада, что турниры дают мне эту возможность играть, и это значит, что я могу еще использовать свой SR после Нью-Йорка" , — заявила Свитолина.

25 мая Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Страсбурге, где сыграет против французской теннисистки Клары Бюрель.

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