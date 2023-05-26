"Арсенал" влаштує великий розпродаж: чи є Зінченко у списку

Гравці "Арсеналу" Мартін Едегор та Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Лондонський "Арсенал" має намір влаштувати грандіозний розпродаж у найближче трансферне вікно. Команду "канонірів" може покинути одразу 14 гравців.

Про це повідомляє Football London.

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Джака не потрібен Артеті

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета більше не розраховує на цілу низку футболістів, серед яких швейцарський півзахисник Граніт Джака та конкурент Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту — Кіран Тірні.

Граніт Джака в матчі з "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Влітку "каноніри" планують припинити співпрацю з 14 гарвцями. У фатальний список увійшли:

1. Граніт Джака

2. Томас Партей

3. Кіран Тірні

4. Еміл Сміт-Роу

5. Роб Голдінґ

6. Ріс Нелсон

7. Фоларін Балогун

8. Самбі Локонгу

9. Ніколя Пепе

10. Енслі Мейтленд-Найлз

11. Нуну Тавареш

12. Пабло Марі

13. Седрік Соареш

14. Чарлі Патіно

Мікель Артета хоче суттєво оновити склад команди, аби в наступному сезоні спробувати виграти золоті медалі АПЛ.

У поточному розіграші Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" здобув срібло, програвши боротьбу за перше місце "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли.

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