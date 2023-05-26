"Арсенал" влаштує великий розпродаж: чи є Зінченко у списку
Лондонський "Арсенал" має намір влаштувати грандіозний розпродаж у найближче трансферне вікно. Команду "канонірів" може покинути одразу 14 гравців.
Про це повідомляє Football London.
Джака не потрібен Артеті
Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета більше не розраховує на цілу низку футболістів, серед яких швейцарський півзахисник Граніт Джака та конкурент Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту — Кіран Тірні.
Влітку "каноніри" планують припинити співпрацю з 14 гарвцями. У фатальний список увійшли:
1. Граніт Джака
2. Томас Партей
3. Кіран Тірні
4. Еміл Сміт-Роу
5. Роб Голдінґ
6. Ріс Нелсон
7. Фоларін Балогун
8. Самбі Локонгу
9. Ніколя Пепе
10. Енслі Мейтленд-Найлз
11. Нуну Тавареш
12. Пабло Марі
13. Седрік Соареш
14. Чарлі Патіно
Мікель Артета хоче суттєво оновити склад команди, аби в наступному сезоні спробувати виграти золоті медалі АПЛ.
У поточному розіграші Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" здобув срібло, програвши боротьбу за перше місце "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли.
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