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"Арсенал" влаштує великий розпродаж: чи є Зінченко у списку

26 травня 2023 16:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
"Арсенал" влаштує великий розпродаж: чи є Зінченко у списку
Гравці "Арсеналу" Мартін Едегор та Олександр Зінченко. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лондонський "Арсенал" має намір влаштувати грандіозний розпродаж у найближче трансферне вікно. Команду "канонірів" може покинути одразу 14 гравців. 

Про це повідомляє Football London.

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Джака не потрібен Артеті  

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета більше не розраховує на цілу низку футболістів, серед яких швейцарський півзахисник Граніт Джака та конкурент Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту — Кіран Тірні. 

Джака
Граніт Джака в матчі з "Челсі". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Влітку "каноніри" планують припинити співпрацю з 14 гарвцями. У фатальний список увійшли: 

1. Граніт Джака
2. Томас Партей
3. Кіран Тірні
4.  Еміл Сміт-Роу
5.  Роб Голдінґ
6. Ріс Нелсон
7.  Фоларін Балогун
8.  Самбі Локонгу
9. Ніколя Пепе
10. Енслі Мейтленд-Найлз
11. Нуну Тавареш
12. Пабло Марі
13. Седрік Соареш
14. Чарлі Патіно 

Мікель Артета хоче суттєво оновити склад команди, аби в наступному сезоні спробувати виграти золоті медалі АПЛ. 

У поточному розіграші Англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" здобув срібло, програвши боротьбу за перше місце "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли. 

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