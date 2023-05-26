Зірка "ПСЖ" перейде в "Реал"

Кіліан Мбаппе та Ашраф Хакімі на тренуванні. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Правий захисник збірної Марокко та французького "ПСЖ" Ашраф Хакімі має намір змінити клубну прописку. Латераль паризького клубу хоче повернутися у мадридський "Реал".

Про це повідомляє Goal.com.

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Ашраф Хакімі хоче змінити Париж на Мадрид. Правий латераль "ПСЖ" висловив бажання повернутися в мадридський "Реал", вихованцем якого він є.

Захисник "ПСЖ" Ашраф Хакімі. Фото: Instagram/achrafhakimi

Трансферна вартість гравця складає орієнтовно 70 мільйонів євро.

Марокканець приєднався до "ПСЖ" влітку 2021 року. Контракт футболіста з паризьким клубом діє до 2026 року.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Хакімі зіграв у футболці "ПСЖ" 27 поєдинків, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі.

На чемпіонаті світу 2022 в Катарі Ашраф Хакімі дійшов до півфіналу турніру разом зі збірною Марокко.

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