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Зірка "ПСЖ" перейде в "Реал"

26 травня 2023 15:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Зірка "ПСЖ" перейде в "Реал"
Кіліан Мбаппе та Ашраф Хакімі на тренуванні. Фото: Reuters/Benoit Tessier
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Правий захисник збірної Марокко та французького "ПСЖ" Ашраф Хакімі має намір змінити клубну прописку. Латераль паризького клубу хоче повернутися у мадридський "Реал". 

Про це повідомляє Goal.com. 

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Ашраф Хакімі хоче змінити Париж на Мадрид. Правий латераль "ПСЖ" висловив бажання повернутися в мадридський "Реал", вихованцем якого він є.

Хакими
Захисник "ПСЖ" Ашраф Хакімі. Фото: Instagram/achrafhakimi

Трансферна вартість гравця складає орієнтовно 70 мільйонів євро.  

Марокканець приєднався до "ПСЖ" влітку 2021 року. Контракт футболіста з паризьким клубом діє до 2026 року. 

В поточному сезоні чемпіонату Франції Хакімі зіграв у футболці "ПСЖ" 27 поєдинків, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі. 

На чемпіонаті світу 2022 в Катарі Ашраф Хакімі дійшов до півфіналу турніру разом зі збірною Марокко. 

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