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Довбик може залишитися у СК "Дніпро-1"

26 травня 2023 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може залишитися у СК "Дніпро-1"
Артем Довбик у матчі за збірну України. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик веде переговори із керівництвом СК "Дніпро-1". Клуб хоче продовжити контракт із бомбардиром.

Це не завадить Довбику змінити команду, якщо надійде вигідна пропозиція, повідомляє "ТаТоТаке".

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"Дніпро-1" та Артем Довбик перебувають на просунутій стадії переговорів щодо продовження контракту. Угода з провідним форвардом команди може бути продовжена ще кілька років.

Артем Довбик
Артем Довбик на полі. Скріншот YouTube

Трансфер Довбика

Переговори сторін не означають, що головний бомбардир сезону в УПЛ залишиться у "Дніпрі-1". Артем Довбик може піти з команди у випадку, якщо клуб отримає вигідну пропозицію. Коли контракт буде підписано, "Дніпро-1" зможе розраховувати отримати за гравця від 15 млн євро.

Артем Довбик забив у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України вже 24 голи (сім із них з пенальті — Ред.). Він із великим відривом є найкращим голеадором УПЛ. У послугах футболіста зацікавлено багато європейських клубів. Серед них називають англійський "Брайтон", французьку "Ніццу" та німецький "Фрайбург".

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