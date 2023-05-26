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Сборная Украины объявила состав на летние матчи

26 мая 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины объявила состав на летние матчи
Виталий Миколенко в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила заявку национальной команды на ближайшие матчи. "Сине-желтые" проведут в июне два поединка в рамках отбора на Евро-2024. 

В заявке сборной Украины оказались сильнейшие футболисты страны, сообщает УАФ

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Национальная команда в ближайшие месяцы сразится с двумя соперниками в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Помимо этого ее ждет товарищеский матч с Германией. Официально не объявлено, кто будет готовить "сине-желтых" к этим встречам. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на поле. Скриншот YouTube

Заявка сборной Украины

Вратари: Лунин ("Реал"); Бущан ("Динамо"); Трубин ("Шахтер"). 

Защитники: Забарный ("Борнмут"); Соболь ("Страсбур"); Конопля, Бондарь, Матвиенко (все — "Шахтер"); Сваток ("Днепр-1"); Миколенко ("Эвертон"); Тымчик ("Динамо"); Кравцов ("Интер Майами"). 

Полузащитники: Мудрик ("Челси"); Цыганков ("Жирона"); Малиновский ("Марсель"); Кочергин ("Ракув"); Пихаленок ("Днепр-1"); Игнатенко ("Бордо"); Ярмоленко ("Аль-Айн"); Степаненко, Зубков, Судаков (все — "Шахтер"); Буяльский, Сидорчук (оба — "Динамо"). 

Форварды: Довбик ("Днепр-1"); Ванат ("Динамо"); Яремчук ("Брюгге"). 

В резервный список сборной Украины вошли Качараба ("Славия"), Караваев ("Динамо"), Михайличенко ("Шахтер"); Шапаренко ("Динамо") и Швед ("Шахтер"). 

График матчей сборной Украины

  • 12.06 Германия — Украина
  • 16.06 Северная Македония — Украина 
  • 19.06 Украина — Мальта 

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