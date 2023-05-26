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Збірна України оголосила склад на літні матчі

26 травня 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України оголосила склад на літні матчі
Віталій Міколенко у матчі за збірну України. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила заявку національної команди на найближчі матчі. "Синьо-жовті" проведуть у червні два поєдинки у рамках відбору на Євро-2024.

У заявці збірної України опинилися найсильніші футболісти країни, повідомляє УАФ.

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Національна команда найближчими місяцями зіграє з двома суперниками в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Крім цього на неї чекає товариський матч із Німеччиною. Офіційно не оголошено, хто готуватиме "синьо-жовтих" до цих зустрічей.

Віктор Циганков
Віктор Циганков на полі. Скріншот YouTube

Заявка збірної України

Воротарі: Лунін ("Реал"); Бущан ("Динамо"); Трубін ("Шахтар").

Захисники: Забарний ("Борнмут"); Соболь ("Страсбур"); Коноплі, Бондар, Матвієнко (всі — "Шахтар"); Сваток ("Дніпро-1"); Миколенко ("Евертон"); Тимчик ("Динамо"); Кравцов ("Інтер Маямі").

Півзахисники: Мудрик ("Челсі"); Циганков ("Жирона"); Маліновський ("Марсель"); Кочергін ("Ракув"); Пихальонок ("Дніпро-1"); Ігнатенко ("Бордо"); Ярмоленко ("Аль-Айн"); Степаненко, Зубков, Судаков (усі — "Шахтар"); Буяльський, Сидорчук (обидва — "Динамо").

Форварди: Довбик ("Дніпро-1"); Ванат ("Динамо"); Яремчук ("Брюгге").

До резервного списку збірної України увійшли Качараба ("Славія"), Караваєв ("Динамо"), Михайличенко ("Шахтар"); Шапаренко ("Динамо") та Швед ("Шахтар").

Графік матчів збірної України

  • 12.06 Німеччина — Україна
  • 16.06 Північна Македонія — Україна
  • 19.06 Україна — Мальта

Нагадаємо, "Челсі" програв "Манчестер Юнайтед". Михайло Мудрик міг урятувати лондонців, але не забив гол. Він став одним із героїв поєдинку.

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