Довбик может остаться в СК "Днепр-1"

Артем Довбик в матче за сборную Украины. Скриншот YouTube

Форвард сборной Украины Артем Довбик ведет переговоры с руководством СК "Днепр-1". Клуб хочет продлить контракт с бомбардиром.

Это не помешает Довбику сменить команду, если поступит выгодное предложение, сообщает "ТаТоТаке".

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"Днепр-1" и Артем Довбик находятся на продвинутой стадии переговоров по поводу продления контракта. Соглашение с ведущим форвардом команды может быть продлено еще на несколько лет.

Артем Довбик на поле. Скриншот YouTube

Трансфер Довбика

Переговоры сторон не означают, что главный бомбардир сезона в УПЛ останется в "Днепре-1". Артем Довбик может уйти из команды в случае, если клуб получит по нему выгодное предложение. Когда контракт будет подписан, "Днепр-1" сможет рассчитывать получить за игрока от 15 млн евро.

Артем Довбик забил в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины уже 24 гола (семь из них с пенальти — Ред.). Он с большим отрывом является лучшим голеадором УПЛ. В услугах футболиста заинтересовано много европейских клубов. В их числе называют английский "Брайтон", французскую "Ниццу" и немецкий "Фрайбург".

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