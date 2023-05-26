Звезда "ПСЖ" перейдет в "Реал"

Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими на тренировке. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Правый защитник сборной Марокко и французского "ПСЖ" Ашраф Хакими намерен сменить клубную прописку. Латераль парижского клуба хочет вернуться в мадридский "Реал".

Об этом сообщает Goal.com.

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Ашраф Хакими хочет сменить Париж на Мадрид. Правый латераль "ПСЖ" выразил желание вернуться в мадридский "Реал", воспитанником которого он является.

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими. Фото: Instagram/achrafhakimi

Трансферная стоимость игрока составляет ориентировочно 70 миллионов евро.

Марокканец присоединился к "ПСЖ" летом 2021 года. Контракт футболиста с парижским клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Хакими сыграл в футболке "ПСЖ" 27 поединков, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ашраф Хакими дошел до полуфинала турнира вместе со сборной Марокко.

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