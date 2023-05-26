Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Звезда "ПСЖ" перейдет в "Реал" arrow

Звезда "ПСЖ" перейдет в "Реал"

26 мая 2023 15:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Звезда "ПСЖ" перейдет в "Реал"
Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими на тренировке. Фото: Reuters/Benoit Tessier
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Правый защитник сборной Марокко и французского "ПСЖ" Ашраф Хакими намерен сменить клубную прописку. Латераль парижского клуба хочет вернуться в мадридский "Реал".

Об этом сообщает Goal.com.

Читайте также:

Хакими мечтает о Мадриде

Ашраф Хакими хочет сменить Париж на Мадрид. Правый латераль "ПСЖ" выразил желание вернуться в мадридский "Реал", воспитанником которого он является.

Хакими
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими. Фото: Instagram/achrafhakimi

Трансферная стоимость игрока составляет ориентировочно 70 миллионов евро.

Марокканец присоединился к "ПСЖ" летом 2021 года. Контракт футболиста с парижским клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции Хакими сыграл в футболке "ПСЖ" 27 поединков, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ашраф Хакими дошел до полуфинала турнира вместе со сборной Марокко.

Напомним, защитник Серхио Рамос последовал примеру Лионеля Месси и отказал "ПСЖ".

Мудрик чуть не спас "Челси" и получил высокую оценку.

Тренер Андрей Шевченко назвал лучшего футболиста "Милана".

Свитолина впервые почти за 3 года в полуфинале турнира WTA: кто следит за дочерью.

Аргентинец Лео Месси может остаться в "ПСЖ", приготовившем щедрое предложение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас