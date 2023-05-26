"Арсенал" устроит большую распродажу: есть ли Зинченко в списке
Лондонский "Арсенал" намерен устроить грандиозную распродажу в ближайшее трансферное окно. Команду "канониров" может покинуть сразу 14 игроков.
Об этом сообщает Football London.
Джака не нужен Артете
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета больше не рассчитывает на целый ряд футболистов, среди которых швейцарский полузащитник Гранит Джака и конкурент Александра Зинченко на левом фланге защиты — Киран Тирни.
Летом "канониры" планируют прекратить сотрудничество с 14 игроками. В роковой список вошли:
1. Гранит Джако
2. Томас Партей
3. Киран Тирни
4. Эмил Смит-Роу
5. Роб Голдинг
6. Рис Нелсон
7. Фоларин Балогун
8. Самби Локонга
9. Николя Пепе
10. Энсли Мейтленд-Найлз
11. Нуну Тавареш
12. Пабло Мари
13. Седрик Соареш
14. Чарли Патино
Микель Артета хочет существенно обновить состав команды, чтобы в следующем сезоне попытаться выиграть золотые медали АПЛ.
В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги "Арсенал" завоевал серебро, проиграв борьбу за первое место "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.
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