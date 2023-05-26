"Арсенал" устроит большую распродажу: есть ли Зинченко в списке

Игроки "Арсенала" Мартин Эдегор и Александр Зинченко. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Лондонский "Арсенал" намерен устроить грандиозную распродажу в ближайшее трансферное окно. Команду "канониров" может покинуть сразу 14 игроков.

Об этом сообщает Football London.

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Джака не нужен Артете

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета больше не рассчитывает на целый ряд футболистов, среди которых швейцарский полузащитник Гранит Джака и конкурент Александра Зинченко на левом фланге защиты — Киран Тирни.

Гранит Джака в матче с "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Летом "канониры" планируют прекратить сотрудничество с 14 игроками. В роковой список вошли:

1. Гранит Джако

2. Томас Партей

3. Киран Тирни

4. Эмил Смит-Роу

5. Роб Голдинг

6. Рис Нелсон

7. Фоларин Балогун

8. Самби Локонга

9. Николя Пепе

10. Энсли Мейтленд-Найлз

11. Нуну Тавареш

12. Пабло Мари

13. Седрик Соареш

14. Чарли Патино

Микель Артета хочет существенно обновить состав команды, чтобы в следующем сезоне попытаться выиграть золотые медали АПЛ.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги "Арсенал" завоевал серебро, проиграв борьбу за первое место "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

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