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"Арсенал" устроит большую распродажу: есть ли Зинченко в списке

26 мая 2023 16:37
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
"Арсенал" устроит большую распродажу: есть ли Зинченко в списке
Игроки "Арсенала" Мартин Эдегор и Александр Зинченко. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Арсенал" намерен устроить грандиозную распродажу в ближайшее трансферное окно. Команду "канониров" может покинуть сразу 14 игроков.

Об этом сообщает Football London.

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Джака не нужен Артете

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета больше не рассчитывает на целый ряд футболистов, среди которых швейцарский полузащитник Гранит Джака и конкурент Александра Зинченко на левом фланге защиты — Киран Тирни.

Джако
Гранит Джака в матче с "Челси". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Летом "канониры" планируют прекратить сотрудничество с 14 игроками. В роковой список вошли:

1. Гранит Джако
2. Томас Партей
3. Киран Тирни
4. Эмил Смит-Роу
5. Роб Голдинг
6. Рис Нелсон
7. Фоларин Балогун
8. Самби Локонга
9. Николя Пепе
10. Энсли Мейтленд-Найлз
11. Нуну Тавареш
12. Пабло Мари
13. Седрик Соареш
14. Чарли Патино

Микель Артета хочет существенно обновить состав команды, чтобы в следующем сезоне попытаться выиграть золотые медали АПЛ.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги "Арсенал" завоевал серебро, проиграв борьбу за первое место "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

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