Свитолина одержала победу в игре с 24-й ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) успешно начала игру на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 года. Она умело показала себя на корте, не дав сопернице добраться даже до брейк-поинтов.

Об этом сообщает Sport.ua.

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В первом круге турнира украинская теннисистка уверенно победила Мартину Тревизан (WTA 24) из Италии в двух сетах со счетом 6:2, 6:2 за 1 час и 10 минут.

Это была первая встреча теннисисток. Свитолина была очень крепкой на своей подаче, не позволяя Тревизан набрать ни одного брейк-поинта.

В следующем раунде Свитолина встретится со Сторм Сандерс (WTA 204) из Австралии.

Теннисистка играла на Ролан Гаррос на протяжении многих лет, только пропустила соревнования в 2022 году из-за беременности. Это ее первая победа на Grand Slam турнирах по возвращении.

Лучшим результатом Свитолиной на Ролан Гаррос является достижение четвертьфинала в прошлые годы — 2015, 2017, 2020.

Back in business 👊 @ElinaSvitolina maintains ее unbeaten streak в #RolandGarros в первый раз матчи поклоняются Trevisan 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wKv1ap7MuI — Roland-Garros (@rolandgarros) 29 мая, 2023

Напомним, что Элина Свитолина стала победительницей грунтового турнира WTA 250 во французском Страсбурге. В финальном поединке соревнования украинка не оставила шансов представительнице страны-агрессора Анне Блинковой.

Также мы сообщали, что Свитолиной удалось во второй раз выйти в финал турнира в Страсбурге. В полуфинале украинка была в двух геймах от поражения, проигрывая со счетом 4:1 во втором сете Бюрель, но победила.

Добавим, что Элина Свитолина поделилась мнениями о том, в каких турнирах планирует принять участие во второй части сезона. Она также рассказала, где будет использовать свой "замороженный рейтинг".