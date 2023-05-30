Мессі не поїде до "Барселони": аргентинець обирає новий клуб

Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі зіграє у складі "ПСЖ" ще один матч. Він попрощається із французькими вболівальниками під час гри з "Клермоном" у Парижі.

Мессі та його оточення вже зайняті вибором нового клубу, повідомляє AS.

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Ліонель Мессі готовий до нового виклику у кар'єрі. Він не хоче продовжувати контракт із "ПСЖ" навіть попри нову, щедру пропозицію від клубу. Аргентинець залишить Францію вже за кілька тижнів.

Майбутнє Мессі

Ветеран ще не вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру. Аргентинець має пропозиції від кількох клубів. "Аль-Хіляль" готовий платити Мессі навіть більше, ніж Роналду заробляє у "Аль-Насрі". Проте сім'я Ліонеля насторожено ставиться до перспективи переїзду до Саудівської Аравії.

Мессі чекають і за океаном. У послугах аргентинця зацікавлені кілька клубів із США на чолі з "Інтером Маямі". Вони не зможуть платити аргентинцю понад 100 млн доларів за сезон, але Ліонель зможе багато заробляти в Америці внаслідок особистих контрактів з приватними фірмами.

Мессі виборює м'яч. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

При цьому Ліонель Мессі не розглядає варіант із поверненням до "Барселони". Каталонці запропонували йому 25 млн євро за сезон, але поки що навіть не відомо, чи зможе клуб заявити аргентинського футболіста.

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