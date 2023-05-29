Мудрик все же уйдет из "Челси": известны претенденты на игрока

Мудрик на тренировке. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клуб в ближайшее трансферное межсезонье. Новый тренерский штаб не видит места для украинца в основе команды.

"Челси" собирается отдать Мудрика в аренду, сообщает Telegraph.

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Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет решить проблему игрового времени Михаила Мудрика так, чтобы в выигрыше оказались и клуб, и сам футболист. Украинский вингер отправится в аренду сроком до конца сезона 2023/2024. У клуба, который трудоустроит Мудрика, не будет права на выкуп контракта футболиста.

Какие клубы претендуют на Мудрика?

В услугах украинского полузащитника заинтересованы команды из нескольких европейских чемпионатов. В "Челси" выберут команду, которая примет участие в еврокубках и гарантирует молодому игроку стабильное место в основном составе.

В Лондоне хотят, чтобы Михаил Мудрик продолжил карьеру именно в английском команде. Главным претендентом на игрока считается "Брайтон". Роберто Де Дзерби сумел вывести команду в Лигу Европы. Итальянский тренер знаком с возможностями футболиста и хочет пригласить его провести в команде как минимум один сезон.

Михаил Мудрик в матче против "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Новым претендентом на Мудрика стал английский "Ньюкасл", который впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов. Причем "сороки" даже готовы сами платить зарплату украинцу во время аренды игрока.

За пределами Англии тоже есть команды, которые заинтересованы в трансфере Мудрика. Мюнхенская "Бавария", миланский "Интер" и мадридский "Атлетико" готовы вступить в переговоры с "Челси" по поводу аренды украинца.

Напомним, в английской Премьер-лиги прошли матчи последнего тура сезона. Клубы, в которых выступают украинские легионеры, сохранили прописку в элите.

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