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Мудрик все же уйдет из "Челси": известны претенденты на игрока

29 мая 2023 11:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик все же уйдет из "Челси": известны претенденты на игрока
Мудрик на тренировке. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клуб в ближайшее трансферное межсезонье. Новый тренерский штаб не видит места для украинца в основе команды. 

"Челси" собирается отдать Мудрика в аренду, сообщает Telegraph

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Новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино хочет решить проблему игрового времени Михаила Мудрика так, чтобы в выигрыше оказались и клуб, и сам футболист. Украинский вингер отправится в аренду сроком до конца сезона 2023/2024. У клуба, который трудоустроит Мудрика, не будет права на выкуп контракта футболиста.  

Какие клубы претендуют на Мудрика? 

В услугах украинского полузащитника заинтересованы команды из нескольких европейских чемпионатов. В "Челси" выберут команду, которая примет участие в еврокубках и гарантирует молодому игроку стабильное место в основном составе. 

В Лондоне хотят, чтобы Михаил Мудрик продолжил карьеру именно в английском команде. Главным претендентом на игрока считается "Брайтон". Роберто Де Дзерби сумел вывести команду в Лигу Европы. Итальянский тренер знаком с возможностями футболиста и хочет пригласить его провести в команде как минимум один сезон.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче против "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Новым претендентом на Мудрика стал английский "Ньюкасл", который впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов. Причем "сороки" даже готовы сами платить зарплату украинцу во время аренды игрока. 

За пределами Англии тоже есть команды, которые заинтересованы в трансфере Мудрика. Мюнхенская "Бавария", миланский "Интер" и мадридский "Атлетико" готовы вступить в переговоры с "Челси" по поводу аренды украинца. 

Напомним, в английской Премьер-лиги прошли матчи последнего тура сезона. Клубы, в которых выступают украинские легионеры, сохранили прописку в элите. 

Защитник Ярослав Ракицкий пострадал во время драки в матче "Шахтера" и "Днепра-1". 

Легкоатлетка Ярослава Магучих обновила личных рекорд и завоевала золотую награду. 

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