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Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко

29 мая 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко
Марта Костюк отбирает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Одна из самых известных украинских теннисисток Марта Костюк прокомментировала скандальный эпизод на Открытом чемпионате Франции. Украинка проиграла Арине Соболенко из Беларуси и отказалась пожать руку сопернице. 

Вторая ракетка мира принялась кланяться на корте, а часть болельщиков освистала Костюк, напоминает Большой теннис Украины

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В первом же раунде "Roland Garros" Марте Костюк была вынуждена сыграть с Ариной Соболенко из Беларуси. Вторая ракетка мира не оставила шансов украинке, обыграв ее в двух сетах (6:3, 6:2). 

После поединка Соболенко хотела традиционно пожать руку Костюк, но Марта отказалась приветствовать соперницу, которая представляет одну из стран-оккупантов. Часть зрителей негативно отреагировала на поступок украинки. 

Скандал на "Открытом чемпионате Франции" 

Костюк не ожидала свист в свой адрес. Она никак не отреагировала на произошедшее, а после матча заявила, что зрителям должно быть стыдно за такое поведение. 

"В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но я удалила почти все социальные сети с телефона. Я ничего не читаю, закрываю комментарии. Мне надоело то, которое говорят люди. Это не имеет смысла", — рассказала Марта Костюк. 

Марта Костюк
Костюк против Соболенко. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Теннисистка считает, что на "Уимблдоне" все будет совершенно иначе. В прошлом году на этом турнире отстраняли от участия представителей России и Беларуси. 

"Когда я была в Великобритании в прошлом году, люди иначе на нас реагировали, даже буквально на улице. Я почувствовала много поддержки, поэтому я очень уверена, что их реакция была бы другой", — объяснила Марта Костюк. 

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