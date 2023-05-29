Костюк рассказала, почему не пожала руку Соболенко

Марта Костюк отбирает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Одна из самых известных украинских теннисисток Марта Костюк прокомментировала скандальный эпизод на Открытом чемпионате Франции. Украинка проиграла Арине Соболенко из Беларуси и отказалась пожать руку сопернице.

Вторая ракетка мира принялась кланяться на корте, а часть болельщиков освистала Костюк, напоминает Большой теннис Украины.

Читайте также:

В первом же раунде "Roland Garros" Марте Костюк была вынуждена сыграть с Ариной Соболенко из Беларуси. Вторая ракетка мира не оставила шансов украинке, обыграв ее в двух сетах (6:3, 6:2).

После поединка Соболенко хотела традиционно пожать руку Костюк, но Марта отказалась приветствовать соперницу, которая представляет одну из стран-оккупантов. Часть зрителей негативно отреагировала на поступок украинки.

Скандал на "Открытом чемпионате Франции"

Костюк не ожидала свист в свой адрес. Она никак не отреагировала на произошедшее, а после матча заявила, что зрителям должно быть стыдно за такое поведение.

"В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но я удалила почти все социальные сети с телефона. Я ничего не читаю, закрываю комментарии. Мне надоело то, которое говорят люди. Это не имеет смысла", — рассказала Марта Костюк.

Костюк против Соболенко. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Теннисистка считает, что на "Уимблдоне" все будет совершенно иначе. В прошлом году на этом турнире отстраняли от участия представителей России и Беларуси.

"Когда я была в Великобритании в прошлом году, люди иначе на нас реагировали, даже буквально на улице. Я почувствовала много поддержки, поэтому я очень уверена, что их реакция была бы другой", — объяснила Марта Костюк.

Напомним, лондонский "Челси" уже ищет клуб, в котором Михаил Мудрик сможет продолжить карьеру.

Полузащитник Виктор Цыганков поможет "Жироне" побить клубные рекорды.

Тренер Томас Тухель может уже сегодня уволиться из мюнхенской "Баварии".