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Костюк розповіла, чому не потиснула руку Соболенко

29 травня 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк розповіла, чому не потиснула руку Соболенко
Марта Костюк відбирає м'яч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одна із найвідоміших українських тенісисток Марта Костюк прокоментувала скандальний епізод на Відкритому чемпіонаті Франції. Українка програла Аріні Соболенко з Білорусі та відмовилася потиснути руку суперниці.

Друга ракетка світу почала кланятися на корті, а частина вболівальників освистала Костюк, нагадує "Великий теніс України".

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У першому ж раунді "Roland Garros" Марте Костюк була змушена зіграти з Аріною Соболенко з Білорусі. Друга ракетка світу не залишила шансів українці, обігравши її у двох сетах (6:3, 6:2).

Після поєдинку Соболенко хотіла традиційно потиснути руку Костюк, але Марта відмовилася вітати суперницю, яка представляє одну із країн-окупантів. Частина глядачів негативно відреагувала на вчинок українки.

Скандал на "Відкритому чемпіонаті Франції"

Костюк не чекала на свист на свою адресу. Вона ніяк не відреагувала на те, що сталося, а після матчу заявила, що глядачам має бути соромно за таку поведінку.

"У соціальних мережах після моїх заяв я отримую багато негативних реакцій, але я видалила майже всі соціальні мережі з телефону. Я нічого не читаю, закриваю коментарі. Мені набридло те, що кажуть люди. Це не має сенсу", — розповіла Марта Костюк.

Марта Костюк
Костюк проти Соболенко. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Тенісистка вважає, що на "Вімблдоні" все буде зовсім інакше. Минулого року на цьому турнірі усунули від участі представників Росії та Білорусі.

"Коли я була у Великій Британії минулого року, люди інакше на нас реагували, навіть буквально на вулиці. Я відчула багато підтримки, тому я дуже впевнена, що їхня реакція була б іншою", — пояснила Марта Костюк.

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