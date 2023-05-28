Зрители раскритиковали Костюк за отказ пожать руку белорусской спортсменке
Украинская теннисистка Марта Костюк после матча с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в первом раунде Открытого чемпионата Франции не пожала ей руку. Зрители подвергли критике такое решение украинки.
Об этом сообщает "Трибуна".
Костюк не пожала руку Соболенко
Матч прошел сегодня, 28 мая. Костюк проиграла Соболенко в первом круге "Ролан Гаррос" с результатами 3:6, 2:6. После игры украинка отказалась пожать руку белоруске.
Aryna Sabalenka принимая во рту.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023
Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.
Есть много предшественников в Roland Garros правый сейчас. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue
Ранее СМИ писали, что перед матчем Соболенко знала, что Костюк не будет ей жать руку.
"Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Если бы я могла, я остановила бы войну. А что касается рукопожатия, я могу понять украинок. Я представляю, что если они будут давить руки теннисисткам из России и Беларуси, то получат столько сообщений из своих стран. В то же время, мне кажется, что спорт не должен быть связан с политикой", — говорила Соболенко.
"Большой теннис Украины" пишет, что украинская теннисистка Марта Костюк сказала перед матчем, что не имеет ненависти к Соболенко.
"Я приезжаю на турнир, я хочу выиграть каждый матч, который я играю, единственное, что я делаю, — я не жму руку. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении, ни Арине Соболенко, ни кому-то другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить — я даже не знаю как это комментировать", — сказала Костюк.
Напомним, первая ракетка Украины Марта Костюк пытается избегать общения с российскими и белорусскими теннисистами в ходе встречи на международных турнирах.
Также мы писали, что Марта Костюк сообщила о создании благотворительного фонда. Он будет помогать детям, страдающим тяжелыми жизненными обстоятельствами.