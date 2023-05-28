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Зрители раскритиковали Костюк за отказ пожать руку белорусской спортсменке

28 мая 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зрители раскритиковали Костюк за отказ пожать руку белорусской спортсменке
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинская теннисистка Марта Костюк после матча с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в первом раунде Открытого чемпионата Франции не пожала ей руку. Зрители подвергли критике такое решение украинки.

Об этом сообщает "Трибуна".

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Костюк не пожала руку Соболенко

Матч прошел сегодня, 28 мая. Костюк проиграла Соболенко в первом круге "Ролан Гаррос" с результатами 3:6, 2:6. После игры украинка отказалась пожать руку белоруске.

Ранее СМИ писали, что перед матчем Соболенко знала, что Костюк не будет ей жать руку.

"Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Если бы я могла, я остановила бы войну. А что касается рукопожатия, я могу понять украинок. Я представляю, что если они будут давить руки теннисисткам из России и Беларуси, то получат столько сообщений из своих стран. В то же время, мне кажется, что спорт не должен быть связан с политикой", — говорила Соболенко.

"Большой теннис Украины" пишет, что украинская теннисистка Марта Костюк сказала перед матчем, что не имеет ненависти к Соболенко.

"Я приезжаю на турнир, я хочу выиграть каждый матч, который я играю, единственное, что я делаю, — я не жму руку. Я никогда не говорила ни в интервью, ни в личном общении, ни Арине Соболенко, ни кому-то  другому, что ненавижу его. Почему она именно так начала об этом говорить — я даже не знаю как это комментировать", — сказала Костюк.

Напомним, первая ракетка Украины Марта Костюк пытается избегать общения с российскими и белорусскими теннисистами в ходе встречи на международных турнирах.

Также мы писали, что Марта Костюк сообщила о создании благотворительного фонда. Он будет помогать детям, страдающим тяжелыми жизненными обстоятельствами.

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